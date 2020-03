Huaweis högtalare samt video- och musiktjänst nu till Sverige

Den Huawei Watch GT 2e som vi tidigare skrivit om lanserades officiellt på evenemanget, men det gjorde även många andra saker och tjänster utöver P40-serien.

Film för köp eller uthyrning

Redan under den officiella presentationen av P40-serien plingar det till i den P40 Pro vi testat sedan en tid. Det är Huawei som upplyser om att telefonen nu fått en videotjänst som heter Huawei Video. Den app som några timmar tidigare bara var en tom videospelare för lokalt lagrade filer är nu plötsligt en affär för att köpa och hyra filmer. Jag hittar till och med svenska filmer som Lyckligare kan ingen vara och Tills Frank skiljer oss åt.

Filmtjänsten finns redan tillgänglig så vi kunnat testa.

Även många internationella filmer finns tillgängliga och aktuella titeln Once upon a Time in Hollywood kostar till exempel 39 kronor eller 49 kronor för att hyra den i bättre upplösning (HD). När jag väljer att göra det skickas jag vidare till en sida där jag får veta att jag för att hyra eller köpa måste skaffa ett Rakuten TV-konto.

Fler tjänster – musik och egen högtalare

Musiktjänsten finns redan tillgänglig så vi kunnat testa.

Huawei släpper även en musiktjänst kallad Huawei Music och även den är redan nu tillgänglig i den P40 Pro som vi använt den senaste dryga veckan. Musiktjänsten kan jag prenumerera på för 99 kronor per månad, men nu kan man även skaffa ett gratis prov i tre månader där man kan lyssna fritt och även använda tjänsten i offline-läge.

Huawei Sound X

Högtalaren Huawei Sound X har lanserats redan tidigare, men nu är det klart att den kommer även till Sverige. Det handlar om en högtalare som ska vara en premiumprodukt och Huawei har samarbetat med franska varumärket Devialet när högtalaren tagits fram.

För att spela musik på högtalaren för du över ljudet via wifi eller från mobilen med NFC. Hur stödet för olika ljudkällor är får vi återkomma till. Att det finns stöd för Huaweis egen musiktjänst Huawei Music kan vi räkna med, men om det enkelt går att spela även musik från Spotify är mer intressant. Den lär i alla fall inte ha stöd för Googles Chromecast givet nuvarande situation.

Huawei Sound X börjar säljas i Sverige till ett pris på ungefär 3000 kronor, något exakt pris är dock ännu inte bestämt.

Lanserat men inte för svenska marknaden

Utöver detta lanserade Huawei även en rad andra produkter och tjänster som dock inte är aktuella för den svenska marknaden i dagsläget. Dit hör den nya versionen av Huaweis egna solglasögon som i praktiken även är som ett bluetoothheadset och alltså låter dig prata direkt med telefonen trådlöst kopplad till glasögonen.

Vi fick även se, eller höra, Huaweis egen röstassistent som svarar till kommandot “Hey Celia” Den finns inte på svenska och är därför inte aktuell, men visades upp på engelska och franska under presentationen.

En ny tjänst för videosamtal hann Richard Yu också med att visa och det handlade om Huawei Metime, som enligt Huawei-chefen ska finnas tillgänglig även på andra plattformar, så du inte bara kan ringa andra som också har en Huawei-telefon. Den tjänsten är heller inte aktuell för den svenska marknaden i dagsläget.