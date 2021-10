Inbyggda Android-appar avslöjar användaren – går inte att välja bort

En ny rapport som har publicerats av forskare vid Trinity College i Dublin visar hur mycket de olika versionerna av Android, Googles egna och mobiltillverkarnas egna varianter, och dess inbyggda appar delar information om sina användare.

Grundpremissen i undersökningen var att användaren hade stängt av funktionen att dela med sig av användningsinformation, och att resten av telefonen var minimalt konfigurerad. Sedan undersöktes vilken information som skickades medan telefonen låg utan att användas på ett bord. Även då skickades information från förinstallerade appar, med andra ord som finns installerade redan när telefonen packas upp första gången och som inte kan avinstalleras, som Facebook, Google, LinkedIn och Microsoft.

Tabellen visar vilken typ av information som samlades in och skickades av respektive tillverkares version av Android.

Alla undersökta tillverkares Android-versioner skickade information som gör det möjligt att identifiera individuella enheter, vanligtvis enhetens unika IMEI-nummer. Ofta skickades informationen tillsammans med användarens annons-ID vilket visserligen är något som kan nollställas, men då det skickas tillsammans med IMEI kan det fortfarande knytas till respektive enhet.

Google själva samlar in stora mängder information från de flesta enheterna medan ett flertal av operativsystemen använder Googles funktioner för eget informationssamlande. Flera samlar till exempel in Googles annons-ID och använder Google Analytics för att samla in data. Flera av operativsystemen registrerar även sådant som vilka appar som finns installerade, när och hur länge de används, och vilka funktioner i apparna som utnyttjas.

Google har gått ut med restriktioner för vilka typer av information som får samlas in och användas. Kryphålet är att dessa restriktioner bara omfattar appar som finns i Play Store, och därmed inte appar som finns installerade som en del av operativsystemet.