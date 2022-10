Inofficiell Android 13 för Nothing Phone 1

Nothing har inte några planer på att släppa Android 13 till sin mobil Nothing Phone 1 förrän någon gång under första halvåret 2023.

Nu kan dock äventyrslystna användare av Nothings mobil ändå få en försmak av Android 13 på sina mobiler. Det är utvecklarna bakom Paranoid Android som har släppt en första alfaversion av Android 13 för Nothing Phone 1, något som har underlättats av att Nothing faktiskt stöder ROM-utveckling för sin mobil.

Enligt Paranoid Android kommer det att vara möjligt att uppgradera från alfa- till betaversionen när den dagen kommer. Alfaversionen av operativsystemet kan hämtas från utvecklaren hemsida och ligger på strax under två gigabyte.

Det ska dock tilläggas att detta både är en inofficiell version av operativsystemet samt en alfaversion, så en eventuell installation görs på egen risk. Den som vill vara på den säkra sidan gör bäst i att vänta på den officiella uppgraderingen som ska komma under första halvåret 2023.