Kritiserade Blizzard-spelet en stor framgång

Utvecklaren Blizzards mobilspel Diablo Immortal har mötts av massiv kritik, inte minst för sin aggressiva affärsmodell med mikrotransaktioner. Spelet är i sig själv gratis att hämta och spela, men spelaren behöver sedan betala för ”frivilliga” tillbehör och material under spelets gång. Medan kritiken har varit högljudd så har spelet blivit en ekonomisk framgång då intäkterna under de första två veckorna efter lanseringen uppgår till nästan en kvarts miljard kronor, eller 24 miljoner dollar. Under samma tid installerades spelet 8,5 miljoner gånger på de olika formaten.