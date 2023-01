Läckta specifikationer för Samsung Galaxy S23, S23 Plus och S23 Ultra

Med mindre än två veckor kvar har publikationen WinFuture publicerat vad man hävdar är de kompletta specifikationerna för de två modellerna Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus. Samtidigt har mer omfattande specifikationsdokument om S23 Ultra sett dagens ljus och det ser ut som de läckts från Samsung i Frankrike.

Vi börjar med S23 och S23 Plus. Enligt specifikationerna kommer de två modellerna att ha en hel del gemensamt. Bägge kommer att lanseras med en 4nm Snapdragon 8 Gen 2 och 8 gigabyte arbetsminne, tillsammans med Android 13-baserade Samsung One UI 5.1. Bägge kommer dessutom att ha en dynamisk Amoled 2x-skärm med en upplösning på 2340 x 1080 pixlar med stöd för 48-120 Hz och HDR10+ samt Infinity-O. Bägge skyddas av Gorilla Glass Victus 2. Skillnaden mellan de två är att S23 har en skärm på 6,1 tum med 425 ppi medan S23 Plus har en skärm på 6,6 tum med 393 ppi.

S23 kommer att lanseras med 128 eller 256 gigabyte lagringsutrymme, medan 23 Plus får 256 eller 512 gigabyte.

Kameramodulen kommer att erbjuda tre stycken kameror - en primär kamera på 50MP med 85°, f/1.8, 23 mm, OIS och dual pixel, som kompletteras av en ultravidvinkel på 12MP med 120°, f/2.2, 13 mm samt en telelins på 10MP med 36°, f/2.4, 69 mm och 3x optisk zoom. Frontkameran kommer att ligga på 12 MP med f/2.2, 80°, 25 mm och HDR10+.

Anslutningarna som erbjuds är Bluetooth 5.3, usb C, NFC samt WiFi 6E.

Satellitpositioneringen omfattar GPS, GLONASS, Beidou och Galileo.

Övriga detaljer inkluderar bland annat vattentät till IP68, dubbla SIM-kort (2x Nano + eSIM), GPS, ansiktsigenkänning, och stereohögtalare med Dolby Atmos.

S23 får ett batteri på 3900 mAh med 25W snabbladdning och 10W trådlös laddning, medan S23+ får ett batteri på 4700 mAh med 45W snabbladdning och 10W trådlös laddning. Bägge kan dessutom erbjuda omvänd trådlös laddning för att exempelvis kunna ladda lurar och andra mindre manicker.

S23 mäter 146,3 x 70,9 x 7,6 millimeter med en vikt på 167 gram, medan S23+ är 157,8 x 76,2 x 7,6 millimeter och en matchvikt på 195 gram.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Toppmodellen Galaxy S23 Ultra får enligt uppgifterna 6,8 tum stor skärm, en Amoled 2x med 3088 x 1440 pixel och 500 pixel per tum. Skärmen har uppdateringsfrekvens som är dynamisk från 120 ner till 1 hertz. Batteriet är på 5000 mAh, teelfonen är vatentät enligt IP68, minnnet är på 8 repektive 12 GB och lagringen på 256, 512 GB eller 1 TB. Systemchippet är som på de övriga en Snapdragon 8 Gen 2 men intressantast i Ultra är så klart kamerorna. Huvudkameran är enligt de läckta uppgifterna precis som ryktet säger en med sensor på 200 megapixel, den som Samsung offentliggjorde igår. Den kompletteras med vidvinkel och dubbla telelinser som ger 3x respektive 10x optisk zoom.