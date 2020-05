Lanserad: Poco F2 Pro är ett ovanligt flaggskepp till lågpris

Det brukade vara Xiaomi som släppte flaggskepp till betydligt lägre priser än många av konkurrenterna. Nu verkar det istället vara Xiaomis systervarumärke Poco som tagit över den rollen. När Xiaomi släppte flaggskeppen Xiaomi Mi 10 och Mi 10 Pro var det betydligt dyrare än föregångarna. Den nu lanserade flaggskeppsmodellen Poco F2 Pro levererar det mesta man kan förvänta sig av ett flaggskepp idag. Här finns Snapdrgaon 865-chippet med 5G-stöd. Det garanterar bra prestanda samtidigt som 5G-stödet gör att telefonen i den meningen blir mer framtidssäker.

h

Prislappen blir i Sverige 6800 kronor för 8/256 GB, vilket är en bra bit under de andra toppmodellernas priser, och en tusenlapp mindre än vad närmsta konkurrenten Oneplus 8 går för. Poco F2 börjar säljas på mistore.se i slutet av maj.

Skärm i stort format

Framsidan av telefonen täcks så klart av stor del skärm, närmare bestämt en 6,67 tum stor amoledskärm där fingeravtryckssensorn sitter i skärmglaset. Då selfiekameran dessutom är integrerad i from av en pop up-kamera blir skärmen helt utan kamerahål och sensorpanel. Poco säger dock inget om förhöjd skärmuppdatering så vi räknar med att det handlar om mer beskedliga sextio bilder per sekund. Inte 120 bilder per sekund som de mer påkostade flaggskeppen har idag.

Det mesta utom optisk zoom

Kamerauppsättningen i Poco F2 Pro består av fyra kameror där huvudkameran är på 64 megapixel och kompletteras av en ultravidvinkel på 13 megapixel samt en makrolins och en djupsensor. Den senare ska rimligen användas för porträtt med effekt som ger oskarp bakgrund samtidigt som motivet är skarpt. Video kan du spela in i upp till 8K-upplösning och det ska finnas ett professionellt videoläge i kameraappen för den som vill ställa exponering och fokus. Selfiekameran i pop up-modulen är på 20 megapixel och kan dessutom spela in video i slow motion med 120 bilder per sekund.

Slutligen har telefonen stöd för wifi 6 och snabbladdning av 4700 mAh-batteriet med en medföljande laddare på 33 W som ska ladda från 0 till 64 % på 30 minuter.