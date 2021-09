Mediatek ökar sin ledning över Qualcomm

En marknadsundersökning utförd av analysfirman Counterpoint research har visat att Mediatek ökat sin ledning över Qualcomm. Under det andra kvartalet steg deras marknadsandel till 43 procent, vilket är en ökning med åtta procent sedan kvartalet innan. Under samma tidsperiod har Qualcomm tappat fem procent och ligger nu på 24 procent, totalt sett. Qualcomm var ledande under många år, men Mediatek klev om och förbi under 2020.

Men Qualcomm leder fortfarande när det kommer till 5G-kompatibla chip och har där en marknadsandel på 55 procent medan Mediatek har 30.

Bakom Mediateks ökning ligger sannolikt deras satsning på mellanklass och budget-telefoner, som det säljs fler av än flaggskepp (där Qualcomm lagt det mesta av sitt krut).

Om Mediatek skulle lyckas ta sig in i allt fler toppmodeller skulle de sannolikt kunna öka sin marknadsandel ännu mer. Redan idag använder smartphonetillverkare som Oppo, Vivo och Oneplus chip från Mediatek i sina toppmodeller.

Samtidigt har allt fler tillverkare börjat designa sina egna chip, Apple har ju gjort den en längre tid, men Samsung har också gjort den resan och det har rapporterats om att Googles Pixel 6 kommer att drivas av deras egna Tensor-chip. Så frågan är om både Qualcomm och Mediatek kommer att tappa andelar i flaggskeppssegmenten från de stora tillverkarna framöver.