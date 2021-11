Mediatek presenterar första 4 nanometer-processorn

Taiwan-baserade Mediatek har nu officiellt presenterat den nya systemkretsen Dimensity 9000, världens första produktionsfärdiga 5G-krets som är byggd med 4 nm-teknik. Processorn utnyttjar en Cortex-X2 på 3,05 GHz tillsammans med tre stycken Cortex-A710 på 2.85Ghz och fyra stycken Cortex A510 på 1.8Ghz.

Dimensity 9000 har även 14 megabyte cache, vilket enligt Mediatek förbättrar prestandan med 7 procent och bandbredden med 25 procent jämfört med att använda åtta megabyte cache.

Grafiken utnyttjar en helt ny Mali-G710 GPU med tio kärnor och de har även släppt utvecklingsverktyg som möjliggör raytracing. Det finns även stöd för LPDDR5x-minne med hastigheter upp till 7500Mbps.

Dimensity 9000 är dessutom den första som använder Bluetooth 5.3, samt har stöd för Wi-Fi 6E 2x2 och Beidou III-B1C GNSS för positionering.

Signalprocessorn har teoretisk prestanda att kunna spela in 4K HDR-video från tre kameror samtidigt, och genom att gå via tre stycken individuella ISP (Image Signal Processor) blir det möjligt att spela in 18-bitars 4K HDR-video med 270 bilder/sekund. För vanlig fotografering har Dimensity 9000 stöd för kamerasensorer på upp till 320MP.

5G-modemet kommer inte att ha stöd för mmWave, men däremot sub-6Ghz 5G med en teoretisk nedladdningshastighet på 7 Gbps med 3CC Carrier Aggregation (300Mhz). Det är också det för tillfället enda 5G-modemet med stöd för R16 UL Tx Switching för både SUL och NR UL-CA-baserade anslutningar.

Mediatek säger att de första mobilerna som använder Dimensity 9000 kommer att dyka upp mot slutet av första kvartalet 2022.