Netgear lanserar mobil router för folk som har bråttom

Netgear har tidigare släppt en rad olika routrar för att kunna skapa egna hotspots. Nu lanserar man Netgear Nighthawk M6 Pro där företaget har satsat på att leverera hög prestanda även för mobila människor.

Nighthawk M6 Pro erbjuder primärt uppkoppling via 5G-nätet via mmWave och Sub-6 som enligt Netgear själva kan erbjuda överföringshastigheter på 8 Gbps beroende på operatörens täckning och teknik.

För lite mer lokala uppkoppling har routern Wifi 6E samt Ethernet-nätverk på 2,5 Gbps och två stycken TS9-portar för anslutning av externa antenner. Det finns även en usb C v3.2-port.

Routern styrs via en 2,8 tum stor pekskärm och den drivs av en Qualcomm Snapdragon X65 och ett löstagbart batteri på 5040 mAh. Batteriet är dock inte tillräckligt kraftfullt för att uppnå maximal prestanda. För att kunna utnyttja 2,5 Gbps via sladd måste routern krävs strömförsörjning antingen via usb C-porten eller den medföljande strömförsörjningen, och vill du använda det trådlösa 6 GHz-bandet är det enbart strömförsörjningen som gäller. Enligt Netgear räcker dock batteriet i upp till sex timmar vid uppkoppling med 5G.

Routern mäter 105x105x21,5 millimeter och väger 256 gram.

Netgear Nighthawk M6 Pro säljs för tillfället enbart i USA med en prislapp på 460 dollar, och något officiellt svenskt pris eller lanseringsdatum finns för tillfället inte.