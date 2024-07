Nothing OS får större uppdatering

För några dagar sedan släppte Nothings dotterbolag CMF en rad nya prylar, men nu presenterar Nothing själva en nyhet i form av en större uppdatering till sitt operativsystem Nothing OS. Uppdateringen, som heter version 2.6 och avsedd för Nothing Phone 2, lägger bland annat till en rad nya funktioner till spelläget och bygger Wallpaper Studio.Man lägger även till stöd för att visa batteristatus för CMF Watch och effektivare överföring för Nothings lurar.

Bland buggfixarna har man löst ett problem som påverkade användningen av WhatsApp, att en del appar inte gick att använda när de var klonade, och en bugg i sällsynta fall kunde påverka nödsamtal.