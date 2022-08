[Uppdaterad] Nothing Phone 1 klarar inte sina ljusspecifikationer

Det är den tyska publikationen ComputerBase som i sina grundliga undersökningar av Nothing Phone 1 upptäckte att mobilen inte har kapacitet att uppnå den ljusstyrka i nits som har angetts i specifikationerna. Enligt de specifikationer som har angetts ska mobilen ha en ljusstyrka på 1200 nits men vid de tester som genomfördes lyckades mobilen bara komma upp i knappa 700 nits. När de tillfrågades om saken svarade Nothing att gränsen för enhetens ljusstyrka ligger på omkring 700 nits, varvid Nothing ändrade specifikationerna på sin hemsida.

ComputerBases tester visade dock att hårdvaran har kapacitet att nå upp till 1200 nits, men att det kommer att krävs mjukvaruuppdateringar för att det ska kunna utnyttjas. Det är dock inte någonting sagt om eller när en sådan uppdatering kan vara aktuell. Eventuellt kan en sådan uppdatering komma att utebli helt till förmån för batteritid, då en ljusare skärm även medför en högre energiförbrukning.

[Uppdatering]

I ett uttalande som vi har fått från Nothing skriver de att begränsningen i ljusstyra är avsiktlig:

"Hårdvaran kan nå upp till 1 200 nits toppljusstyrka, men detta begränsas för närvarande av programvaran till 700 nits. Detta beslut togs för att säkerställa en balanserad användarupplevelse vad gäller värme- och batteriförbrukning. Vi ser fram emot att höra från våra användare om detta och kommer att övervaka feedback noga för att förstå om detta bör tas upp i framtida programuppdateringar."