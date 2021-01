Nu är Motorola Edge S officiell

Nu har Motorola Edge S lanserats och finns tillgänglig för förhandsbeställning om du bor i Kina. Det är den första telefonen med en Snapdragon 870, ett chipset som är konstruerat med 7 nm. Den har en åttakärnig Cortex-A78-processor som kan arbeta i upp till 3,2 GHz samt erbjuder inbyggd 5G.

Platt skärm, inga topprestanda

Skärmen är på 6,7 tum och har en upplösning på 2520 x 1080 pixel med stöd för både 90 Hz bilduppdatering och HDR10. Motorola introducerade sina flaggskepp Edge och Edge Plus under våren 2020 och tog sig tillbaka till flaggskeppsklassen efter ett par års frånvaro. Edge-modellerna stod ut genom att just ha skärm över kanten, men trots att Edge S behåller namnet Edge så är skärmen platt och sträcker sig inte ut över kanten i någon form.

På baksidan sitter en huvudkamera på 64 megapixel som bland annat har stöd för att spela in video i 6K-upplösing med 30 bilder/sekund. Den kompletteras med en 16 megapixel-kamera med ultravidvinkel, samt en djupsensor på 2 megapixel och en djupsensor, så kallad Tof. På fronten finns två stycken kameror, en huvudkamera på 16 megapixel samt en med ultravidvinkel för gruppbilder på 8 megapixel.

Fingeravtrycksläsaren sitter inbyggd i ramen, och telefonen har en IP52-klassning för vätska och smuts samt ett 3,5 mm hörlursuttag.

Batteriet på 5000 mAh har stöd för 20W-laddning, och det medföljer även en 20W laddare i förpackningen.

Edge kan bli G

Motorola Edge S finns i tre varianter: 6/128 gigabyte arbetsminne respektive lagringsutrymme, samt 8/128 och 8/256 gigabyte arbetsminne respektive lagringsutrymme. Några svenska priser, eller ens information om eller när modellerna lanseras i Sverige, finns inte men omvandlat till kronor skulle modellerna hamna i trakterna mellan 3500 och 4500 kronor beroende på modell. Tidigare rykten har gjort gällande att telefonen som nu alltså lanserats och kallas Edge S i resten av världen istället kommer ingå i Motorolas G-serie och få ett namn därefter.