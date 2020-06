Test: Motorola Edge – Nästan samma för mindre pengar

Likt i stort sett samtliga mobiltillverkare i dag lanserar Motorola sin nya toppmodell i två varianter, där den billigare basvarianten har gjort en del kompromisser. Däremot har man gjort andra kompromisser än många andra tillverkare, och skillnaden i pris är också mer dramatisk. 6 500 kronor för Edge, 12 000 kronor för Edge Plus, nästan det dubbla.

Motorola har annars under ett par års tid övergett toppmodellerna och satsat helhjärtat på prisvärda mobiler i intervallet 1500 - 3000 kronor, något de gjort mycket bra och det är inte självklart att vi ens önskat oss en återkomst av toppmodeller från Motorola. När de nu är tillbaka väntar vi oss att de har något nytt att tillföra, och det har de, närmare bestämt Samsungs nyhet från 2015.

Nej, krökta skärmar är ju inte precis något nytt och häftigt längre. Eller, häftigt är det nog fortfarande, särskilt när man som här faktiskt utplånat kanterna runt telefonen helt med skärm som går ut till och över sidorna. Däremot har även nackdelarna blivit mer uppenbara över tid, att bilden förvrängs på skärmens kanter och att det är svårt att undvika att handflatan orsakar feltryck när skärmen går hela vägen till telefonens sida. Samsung har under fem års tid inte lyckats lösa dessa problem utan verkar snarare försöka backa sig ur situationen genom att år från år minska skärmens krökning i hopp om att vi inte ska lägga märke till det.

Går mot strömmen

Så tänker inte Motorola, utan man ger sig till fullo hän åt en rejält krökt skärm med bild som trillar över kanten. Somligt är anpassat, skärmtangentbordet går gubevars inte över kanten, men tittar du till exempel på film blir bilden i under- och överkant förvrängd. Vi är inte heller förskonade från feltryck. När jag till exempel sträcker handen för att komma åt överdelen av skärmen för att trycka på något hinner det försvinna innan jag återtagit normalt grepp eftersom handflatans rörelse tolkades som skärmtryck.

Den här effekten stärks av att det är extra mycket handflyttande som behöver göras till att börja med, då det är en rätt stor telefon, med 6,7 tums skärm.

Motorola har inte lämnat oss utan lösning på detta. Man har lagt till en funktion för att växla skärmläge till smalare skärm med mer ramar runt. Det finns flera sätt att växla, från ganska bökigt och svårtolkat i flervalsmenyn, till enkelt och smidigt genom att dubbelklicka på en sidomeny i form av en smal list som Motorola lagt in på kanten.

Vi har sett en liknande sidomeny från Sony tidigare, men Motorolas lösning fungerar väldigt mycket bättre. Genom att svepa in från kanten får du ett antal appgenvägar, men det är egentligen det jag är minst intresserad av. Dubbeltrycket för att hindra appar att rinna över skärmen är som sagt riktigt användbart, och det är det även att dra neråt över listen för att öppna statusfältet, eller dra uppåt för att öppna flervalsmenyn.

Däremot väcks ju självklart frågan om det var rätt tänkt med en skärm som rinner över kanten när man är tvungen att lägga till en funktion som tar bort effekten för att man inte ska reta sig för mycket på den. Jag tycker fortfarande att skärmen som rinner över kanten är läcker, men jag är vid det här laget tillräckligt desillusionerad för att föredra en mobil med plattare och mer funktionell skärm.

Om du inte är avskräckt av detta, utan tvärtom vill ha Motorolas krökta skärm har du som sagt ett 6500-kronorsalternativ och ett 12 000-kronorsalternativ att välja mellan, och jag har ärligt talat lite svårt att se varför man ska betala 5500 kronor extra för Motorola Edge Plus.

Själva skärmen är inte identisk, men bägge är oled-skärmar med samma upplösning och uppdateringsfrekvens på 90 Hz. Den enda skillnaden jag hittat är stöd för HDR10 på Edge, men inte HDR10+ som på Plus. Det kan jag definitivt leva med.

Långsammare men inte långsam

Den mest uppenbara skillnaden mellan de två mobilerna är chipsetet som driver telefonen. Edge Plus går på toppchipsetet Snapdragon 865, medan Edge har Qualcomms billigare chipset med 5G-stöd, Snapdragon 765. I prestandatester får vi resultat strax under förra årets toppmodeller av chipsetet. Telefonen har även lite långsammare minne, men det du behöver veta är att den här telefonen aldrig under mitt testande känns annat än jättesnabb, och om prestandaskillnaden mellan de två modellerna ens går att uppfatta så är den i varje fall definitivt inte värd 5500 kronor.

Kamerauppsättningen skiljer också mellan de två modellerna. Motorola skapar en del förvirring kring kamerorna på mobilen genom att säga att Edge har en trippelkamera samtidigt som man talar sig varm för dess vidvinkel, zoom och makrofunktioner, och det finns minst fyra kameraöppningar på baksidan. En av dem visar sig vara en sensorsamling för autofokus och avståndsmätning, och en del provfotografering bringar klarhet i saken. Det är zoom som saknar egen lins, och de zoombilder jag tar med kameran blir inte skarpare än om jag zoomar in digitalt i de bilder jag tagit med huvudkameran.

Motorola Edge Plus har på pappret mycket bättre kameror, med en huvudsensor på 108 megapixel i stället för 64 bland annat, men å andra sidan imponerade inte Motorola Edge Plus kameror särskilt när vi jämförde sju toppmodeller i vårt stora kameratest.

Jag tar med mig Motorola Edge på en fotopromenad tillsammans med testets vinnare, Huawei P40 Pro. Det är en dag med växlande sol och moln, och när solen skiner klarar sig Motorola Edge utmärkt, med bilder lika skarpa som Huaweis, men Edge ger ibland lite konstig färgåtergivning i svåra situationer, där Huawei klarar sig bättre.

I lite sämre ljus, även inomhusljus dagtid, tappar Motorola Edge fort i skärpa jämfört med Huawei. Men det här utmärker sig inte Edge Plus heller på. Visserligen är kameran på den dyrare modellen lite bättre, i synnerhet zoomfunktionen, men när den ändå inte är fantastisk, är det verkligen värt 5500 kronor extra då. Jag kan inte se det.

Mycket likt

I övrigt är det mesta likt mellan telefonerna. Systemet till exempel är Android 10 som på Motorolavis är närmast identiskt med Googles version med i princip inga egna appar och bara ett fåtal smarta funktioner tillagda, som att du kan aktivera kameran genom att vippa på den eller att skärmen inte slocknar när du tittar på den.

En av de smarta funktionerna ställer till problem för mig. Ljudet anpassas automatiskt efter vilken typ av ljudkälla jag använder, men ett headset jag testar identifieras av misstag som högtalare med resultat att musiken låter riktigt illa. Jag kan korrigera felet manuellt och förhoppningsvis kan Motorola också förhindra att det händer igen med en systemuppdatering.

Storebror Motorola Edge Plus har lite större batteri, men batteritiden är utmärkt även på Motorola Edge, och sammantaget har jag mycket svårt att se varför man skulle lägga så mycket mer på den dyrare varianten när skillnaderna i faktisk användning ändå är så små.

Att man ska välja någondera av dem är inte självklart, för den krökta skärmen, som får sägas vara det enda riktigt tydliga säljargumentet för mobilen, har svårt att väga upp i estetik för de problem den skapar i ergonomi.

Frågor & Svar

Måste jag köpa den dyrare modellen för att få stöd för 5g? Nej, även Motorola Edge har 5g-stöd.

Finns det skal att få tag på? Ja det följer faktiskt med ett skyddande gummiskal. Det är lite lustigt format för att inte täcka sidorna.

Telefonen ser väldigt långsmal ut, är du säker på att den har skärmformatet 19,5:9? Eftersom skärmen är krökt blir telefonen smalare än om den varit platt. Om du stänger av kantbilden får du en mer långsmal skärm.

Ett alternativ:

Testbild

Makrokameran är bättre än huvudkameran på närbilder, men det saknas zoomkamera.