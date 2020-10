Ny funktion från Google gör att mobilen lyssnar på din omgivning

Google lägger kontinuerligt till nya funktioner i Android, och nu är man på gång att introducera Sound Notifications. Funktionen använder telefonens inbyggda mikrofon för att lyssna efter och identifiera ljud i omgivningen, och om den identifierar något ljud som klassas som viktigt får användaren en notifiering, telefonen vibrerar eller kamerablixten blinkar. Det kan till exempel handla om ljudet av rinnande vatten, att barnet gråter eller hunden skäller. Funktionen är främst tänkt för personer med nedsatt hörsel, men kan givetvis användas av vem som helst.

Funktionen har väckt en del misstroende eftersom den innebär att telefonens mikrofon alltid är påslagen och vad det kan göra för den personliga integriteten, samt hur det kan påverka telefonens batteritid. Därför är inställningen inte aktiverat so standard, utan måste aktivt startas av användaren. Om inställningen inte har dykt upp ännu under Inställningar/Tillgänglighet (eller motsvarande beroende på vilken version av Android du använder), kan det krävas att appen Live Transcribe and Sound Notifications installeras från Play Store.

Funktionen är utvecklad med hjälp av maskininlärning och ska enligt Google fungera fullständigt offline utan någon anslutning till Googles servrar.

En liknande funktion var en av nyheterna även i Apples nyligen lanserade IOS 14 och även där kan du med telefonens hjälp få information om teleofnen hört till exempel ett larm, en dörrknackning, handskall eller en rad andra ljud som kan vara viktiga att inte missa.