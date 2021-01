Ny mobiltillverkare till Sverige: TCL ska sälja både mobiler och plattor här

Mobil har tidigare rapporterat om TCL och deras senaste lanseringar, men nu har vi även fått bekräftat av Sverigechefen Peter Frisch att bolaget kommer att sälja sina telefoner även i Sverige. Beslutet har nyligen tagits och planen är att vara igång under andra kvartalet i år. Sedan tidigare är TCL på den svenska marknaden främst kända för sina tv-apparater, men nu ska man utöka sortimentet i Sverige med både smartphones och surfplattor.

I mobilbranschen har TCL sålt mobiler länge, även i Sverige, men de har inte gjort det under sitt eget namn. I stället har de sedan 2005 tillverkat mobiltelefoner under varumärket Alcatel och senare har de även under licens tillverkat telefoner under klassiska varumärkena Palm och Blackberry. Men nu har de alltså valt att satsa på sitt eget namn. 2019 visade TCL upp sin första TCL-märkta mobiltelefon samtidigt som man hade en prototyp av en vikbar telefon, och nu tar man alltså steget även till Sverige.

Under det egna varumärket TCL fokuserar bolaget på mobiler utanför flaggskeppsklassen och man har den senaste tiden lanserat till exempel TCL 10 Pro med en prislapp kring motsvarande 5000 kronor och nyligen fick vi även se de billigare TCL 20 5G och TCL 20 SE. Vilka telefoner som kommer att inleda den svenska försäljningen är ännu inte känt.