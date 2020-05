Officiell: Huawei P40 Lite 5G gör entré

Precis som de övriga telefonerna i Huaweis P40-familj är nya Huawei P40 Lite 5G en telefon som saknar Googles appbutik och istället förlitar sig på Huaweis appbutik App Gallery. Vi har sedan tidigare sett telefonen Huawei P40 Lite i Sverige men när P40 Lite 5G gör entré handlar det inte bara om en uppgradering utan om en helt ny telefonmodell.

Huawei P40 Lite 5G bygger på Huaweis nya mellanklasschipp Kirin 820. Prislappen på telefonen i Italien där den offentliggjorts pekar på ett svenskt pris på ungefär 4000 kronor. För det får du en telefon med fyra kameror på baksidan där huvudkameran är på 64 megapixel och den får assistans av i tur och ordning en makrolins, en vidvinkellins och en djupsensor för porträttbilder med oskarp bakgrundseffekt. I videoläget klarar telefonen att spela in i 4K och det finns möjlighet att spela in slow motion med 960 bilder per sekund, men då i lägre upplösning. Kameran får även ärva funktioner från dyrare systermodeller och du kan därför filma med dubbel vy, så du ser både helhetsbild och inzoomade detaljer i upp till sex gångers förstoring i en och samma film.

Skärmen i Huawei P40 Lite 5G har hål för selfiekameran upp i vänstra hörnet och skärmen mäter 6,5 tum. Selfiekameran ska för övrigt enligt Huawei vara särskilt bra i mörker. Om det stämmer får vi återkomma till när vi faktiskt testat. Arbetsminnet är på 6 GB och det interna lagringsminnet är på 128 GB. Telefonen är även utrustad med ett ganska gebneröst tilltaget batteri på 4000 mAh och det kan snabbladdas med 40 W vilket ska innebära laddning från 0 till 70 procent på 30 minuter. Fingeravtryckssensorn är optisk och sitter i skärmen.

Huawei P40 Lite 5G säljs på andra marknader, som den kinesiska, under namnet Huawei Nova 7 SE, men i Europa är det alltså namnet P40 Lite 5G som gäller. Vi har ännu inga uppgifter om svensk lansering.