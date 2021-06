Qualcomm lanserar ny toppmodell – Snapdragon 888 Plus

Systemchipsjätten Qualcomm har just lanserat sin uppdaterade toppmodell Snapdragon 888 Plus. Men det är inga gigantiska uppdateringar vi hittar under huven. Snarare är det förhållandevis modesta förbättringar, jämfört med tidigare förfiningar av dåvarande toppmodeller, eller bara när en ny "plusmodell" kommit.

De faktiska förbättringarna består i att man petat upp hastigheten i Cortex-X1 CPU'n från 2,84GHz till 2,99GHz och förbättrat chipets maskininlärningskapacitet med 20 procent.

Det råder väl vissa tvivel kring om slutkunder kommer att märka speciellt stor skillnad mellan telefoner med Snapdragon 888 och Snapdragon 888 Plus. Dessa telefoner kommer dessutom inte att lanseras förrän under det tredje kvartalet 2021 och då är det, historiskt sett, inte jättelångt kvar tills Qualcomm lanserar sin nästa generations toppchip.

Tillverkare som redan nu signalerat att de kommer släppa telefoner med det nya chippet inkluderar Motorola, Xiaomi och Asus.