Qualcomm lanserar processor för mittenmobiler

Qualcomm har lanserat en ny systemkrets som vänder sig till det segment av mobiler som ligger steget under flaggskeppsmodellerna. Kretsen heter Snapdragon 782G och är i praktiken en uppgraderad variant Snapdragon 778G+ som bland annat används av Nothing deras mobil Nothing Phone 1).

Den nya Kryo-processorn har fem procent högre prestanda än föregångaren medan Adreno-grafikprocessorn har tio procent högre prestanda. Snapdragon 782G baserar sig på 6nm-teknik och har stöd för Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.2, och när det gäller 5G kan det hantera både mmWave och Sub-6 GHz-frekvenser. Även positioneringen har fått en uppgradering och har nu stöd för GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS och Galileo.

Dessutom finns det stöd för snabbladdningstekniken Quick Charge 4+ och kamerasensorer på upp till 200MP.

Qualcomm har inte sagt något om vilka tillverkare som kommer att använda den nya systemkretsen eller när de första mobilerna kommer att dyka upp, men de första borde presenteras inom en snar framtid.