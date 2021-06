Qualcomms nästa flaggskepp kan få en rejäl förbättring

För ett tag sedan skrev vi om uppgraderingarna i de kommande Exynos-chipen inför nästa generation av Samsungtelefoner. Det sägs att de ska få en märkbar förbättring vad gäller grafiken. Nu har rykten börjat cirkulera kring Qualcomms nästa flaggskeppsmodell och de uppgraderingar som det chippet kommer med.

Det är alltså inte det så kallade Snapdragon 888 Plus vi menar här utan det som kommer sedan. 888 Plus är beräknat att dyka upp under det här året, medan nästa generation troligen inte kommer i telefoner förrän nästa år.

Spekulationerna om det större klivet i prestanda kommer ifrån bland annat uppgifter om att det kommande chipet ska ha en Adreno 730 GPU, vilken förväntas vara ett rejält lyft jämfört med det Adreno 660 som sitter i Snapdragon 888.

Det skulle alltså betyda att uppföljaren får en märkbart förbättrad prestanda på grafikområdet. Men märk väl att det är mycket spekulation och antaganden kring den här informationen. Chipet beräknas också få 4nm processteknik och ett nyare 5G-modem.

Det sägs också att nästa generations Snapdragon flaggskepp ska tillverkas av TSMC istället för av Samsung, men det återstår, liksom övriga detaljer, att se.