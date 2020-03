Rykte: Samsung utvecklar en större 150-megapixelssensor

För tillfället är Samsung den enda tillverkare som gör mobilkamerasensorer med en upplösning på över 100 megapixlar. Nu kommer det rykten om att de dessutom håller på med en sensor med 150 megapixlar. Men det är inte upplösningen som är den stora nyheten här, utan att sensorn sägs vara 1” stor. Det innebär att den skulle bli lika stor som sensorn i deras avancerade kompaktkameror i RX100-serien.

Det innebär givetvis att den är större än sensorn i Samsungs S20-serie, den är också större än den sensor som används i Nokia 808 Pureview. Större sensorer ger många fördelar när det kommer till bildkvalitet jämfört med mindre sensorer, saker som bättre dynamiskt omfång och bättre djupkänsla. Den nya sensorn kommer enligt uppgifterna att använda sig av 9-i-1-binning och därmed använda hela sensorn för att producera bilder i upplösningen 16 megapixlar.

Xiaomi sägs vara den första tillverkaren som kommer att lansera en telefon med denna sensorn, sannolikt under det fjärde kvartalet i år. Med Oppo och Vivo näst på tur, troligen under det första kvartalet under 2021. Givetvis kommer även Samsung att komma med egna modeller med den nya sensorn, antagligen nästa generation av S-serien. Det lär bli i februari 2021.