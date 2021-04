Så kopplar du en handkontroll till Ios 14.5

En av många nyheter i nya Ios 14.5 är att Apple har lagt till officiellt stöd för handkontroller som tillhör spelkonsolerna PlayStation 5- och Xbox Series X/S. Handkontrollerna ansluts via Bluetooth och kan användas bland annat tillsammans med Apple Arcade-spel men också Microsofts strömmande speltjänst Xcloud som just nu kan testas via webbläsaren i Ios.

För att ansluta en Xbox-handkontroll håller du ner pair-knappen på handkontrollen så kommer den att dyka upp i Ios inställningar för Bluetooth-enheter. På Playstations Dualsense-kontroll håller du ner Share- och PlayStation-knapparna till Touchbar-lampan blinkar, varvid kontrollen dyker upp bland Bluetooth-enheterna i Ios.