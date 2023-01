Så låter Ipad dig ångra sända meddelanden och tidsinställa e-post

Meddelanden och e-post

En hel del nyheter som kommer till Ipad OS har vi redan sett i Iphone. Eftersom de två enheterna ofta används parallellt så underlättar det när de har samma möjligheter och nyheterna i e-post och Imessage är sådana. I Meddelanden i Ipad OS kan du nu alltså, precis som i IOS 16, välja att redigera meddelanden du redan skickat, men möjligheten är bara tillgänglig en stund efter att du skickat. Håll in fingret på det meddelande du ångrar, till exempel för att det letat sig in ett stavfel, så ser du om funktionerna “Dra tillbaka” eller “Ändra” finns där. Gör de det är det fritt fram att antingen just ändra det du skrivit, eller helt ångra att meddelandet skickats.

Liknande funktioner har även kommit till e-post-programmet Mail. När du skickat ett nytt meddelande har du några sekunder på dig att ångra dig. I botten på e-postappen står då “Dra tillbaka”. I Inställningar, Mail kan du under rubriken “Fördröjning för Dra tillbaka” välja hur lång ångertid du vill ha. Det gör alltså att varje gång du skickar ett e-postmeddelande så kommer det dröja en stund innan det verkligen skickas och du kan välja mellan av, 10, 20, eller 30 sekunder.

Är du mer typen som förbereder dig än som ångrar dig i sista stund finns möjlighet att tidsinställa e-postmeddelanden du skickar. Om du håller in Sänd-pilknappen i Mail kan du välja en tid när meddelandet ska levereras. För att det här ska fungera behöver din Ipad vara ansluten till internet och ha batteri kvar när meddelandet ska skickas, för det ligger och väntar i Ipaden tills dess.

