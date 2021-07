Samsung läcker One UI 4.0-information av misstag

På ett koreanskt forum råkade Samsung själva publicera information som bekräftar att de inte bara arbetar med det Android 12-baserade One UI 4.0, utan även att en betaversion kommer "snart" till Galaxy S21, S21 Plus och S21 Ultra. Det tog inte speciellt lång stund innan informationen plockades bort igen, men då var det givetvis för sent. Publiceringen innehöll även information om att registrera sig för betatestningen via Samsung Members-appen. Samsung har efter publiceringen bekräftat att betatestningen kommer att inledas i september eller oktober.

Det kan betyda att en stabil version av One UI 4.0 kan komma att släppas under fjärde kvartalet i år. När betaversionen av One UI 3.0 kom ut tidigt i oktober 2020 tog det sedan ungefär två månader innan de första telefonmodellerna fick den stabila versionen.