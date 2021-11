Samsung ökar produktionen av surfplattor och klockor under 2022

Samsung har gått ut med information till sina underleverantörer som inkluderar detaljer om företagets produktionsplaner för 2022, uppgifter som The Elec publicerat.

Planen är att öka produktionen av surfplattor till 33,6 miljoner under 2022, vilket kan jämföras med 32 miljoner enheter under 2021 och 31 miljoner under 2020. Av dessa 33,6 miljoner ska det vara 11 miljoner vardera av modellerna Galaxy Tab A7 Lite och Galaxy Tab A8, samt 1,7 miljoner A7-enheter.

Tab A8 förväntas ha en 10,5 tum stor LVD-skärm med 1920x1200-upplösning. På insidan kommer det att finnas en Unisoc T618 tillsammans med 4 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagringsutrymme kompletterat med ett batteri på 7040 mAh. Primära kameran blir på 8MP och frontkameran 5MP. Det ryktas även om stöd för snabbladdning, Dolby Atmos-ljud, 3,5 mm uttag för lurar samt en fingeravtrycksläsare.

Produktionen ska även omfatta 400000 enheter av en Galaxy Tab S8 Ultra med en skärm på 14.6 tum, dubbla front- och bakre kameror samt ett batteri på 11500mAh, 128 gigabyte arbetsminne och 512 gigabyte lagringsutrymme. Allting sägs drivas med en Qualcomm Snapdragon 888.

Det ska även tillverkas 1,2 miljoner vardera av den 12,4 tum stora Tab S8 Plus samt den 11 tum stora Tab S8, samt 1,6 miljoner Tab S8 Lite.

Galaxy Tab S8-serien förväntas presenteras samtidigt med Galaxy S22 under första kvartalet 2022.

Uppgifterna pekar även på att det under tredje kvartalet 2022 är dags för Galaxy Watch 5-serien och hörlurarna Buds Pro 2. Siffrorna angeånde dessa talar om att Samsung Galaxy Watch 5 ska tillverkas i 23 miljoner exemplar och hörlurarana i 1,9 miljoner ex.