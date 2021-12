Snapdragon 8 Gen 1 lanserad: Ai, foto och kan säga om du är sjuk

Qualcomm har nu lanserat sitt nästa toppchip med det nya namnet Snapdragon 8 Gen 1. Det har fått en god dos uppdateringar och förbättringar från föregångaren 888 Plus. En av uppdateringarna är den så kallade Snapdragon Sight Technology vilket alltså är den nya signalprocessorn för bilder (ISP) som kan hantera 18-bitar. Det är den första ISP för mobiler som har möjligheten att hantera just 18-bitar, något som ska kunna ge större dynamiskt omfång och bättre bildprestanda. Totalt sett ska den kunna hantera fyra gånger mer data per sekund jämfört med sin föregångare (3,2 gigapixel per sekund). Det innebär att du kan fotografera med en kamerasensor som har en upplösning på 200 megapixel eller upp till 36 megapixel från tre kameror samtidigt. Det innebär också att 8K-video i HDR eller HDR10+ kan spelas in.

ISP:n kommer också att ha en separat motor för att generera oskärpa, bokeh och Qualcomm har samarbetat med Leica vilka har tagit fram tre olika filter som ska återskapa oskärpan från tre av deras klassiska objektiv. Det finns också en separat motor som ska hantera bracketing, det vill säga att man tar flera bilder som läggs samman till en. Detta kan generera bilder med lägre brus och större dynamiskt omfång. Ytterligare en separat motor ska hantera vidvinkelbilder för att korrigera de optiska fel som ofta uppstår i vidvinkelbilder.

AI har också fått en stor plats i det nya chipet. Bland annat finns en ny AI-motor som ska dubbla minnet och hastigheten jämfört med sin föregångare. Den hanterar både de ovan nämnda Leica-filtren men också ansiktsigenkänning och tal-analys. Qualcomm menar att det nya chipet ska kunna använda AI för att analysera användarens tal för att spåra olika hälsoproblem som bland annat astma, depression och covid-19.

En dedikerad ISP kommer att kunna göra så att en kamera kan vara aktiv hela tiden utan att dränera batteriet. Det här ska till exempel kunna användas för att alltid ha möjlighet att låsa upp telefonen med ansiktsigenkänning eller automatiskt låsa skärmen eller dölja notiser om någon annan tittar på skärmen. Det väcker ju dock en del frågor kring till den personliga integriteten.

Snapdragon 8 Gen 1 har också en dedikerad motor kallad Trust Management Engine som ska hålla användarens uppgifter trygga på enheten, bland annat saker som digitala bilnycklar och körkort.

När det kommer till uppkoppling har 8 Gen 1 deras fjärde generations X65 5G modem, vilket ska kunna ge hastigheter på upp till 10 Gbps. Det finns också stöd för fler 5G-band än tidigare och wifi och blåtandsuppkopplingarna med hastigheter upp till 3,6 Gbps med Wifi 6.

Listan på de tillverkare som än så länge har skrivit upp sig för att vilja använda det nya chippet innehåller de vanliga namnen, frånvarande är Google, Apple och Samsung. Om det innebär att Samsung inte kommer att inte använda sig av detta chip eller om de har ett separat avtal på något sätt framgår inte. Dessa tre tillverkar ju också egna chip i stor utsträckning.

Qualcomm samarbetar också med Sonys sensoravdelning för att skapa ett labb i San Diego för att utveckla sensorer för smartphones.