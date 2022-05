Nytt sätt att styra Google Assistant utan att ropa på den

Google har nu börjat rulla ut den funktion som kallas ”Look and Talk” som innebär att användaren inte längre behöver säga Hey Google för att få enhetens uppmärksamhet. Nu räcker det att befinns sig inom cirka 1,5 meter och titta på enheten för att kameran ska identifiera användaren och få den att lyssna efter kommandon. Den nya funktionen finns dock enbart till Nest Hub Max som ännu inte släppts till försäljning i Sverige.

Det är en serverbaserad uppdatering som lägger till funktionaliteten, men den är avstängd som standard och måste aktiveras av användaren för att fungera. För att se om du har fått uppdateringar och aktivera den, använd Google Home-appen och gå in under din Nest Hub Max:s inställningar. Under ”Igenkänning och delning” finns funktionen under Ansiktsidentifiering.