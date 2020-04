Värdigt alternativ till Google Maps nu i Huawei App Gallery

Det är fortfarande ungefär en vecka tills Huawei P40 Pro och systermodellen Huawei P40 gör entré i svenska butiker. Det här är HUaweis flaggskepp med fokus på kamera, men de är också de telefoner som saknar tillgång till Googles appar och appbutiken Google Play. Huawei jobbar för att fylla sin egen appbutik med fler appar och en efterlängtad sådan har just kommit dit.

Vägvisning, kollektivtrafik och mer

Appen heter Here Wego, kallades tidigare Here Maps och är helt enkelt kartappen som har sitt ursprung i Nokias egna kartor. Det här är en av få appar idag som kan konkurrera med Google Maps och här finns såväl vägnätet med bra uppdateringar som platser och navigering via bil, till fots, med cykel, kollektivtrafik och med andra alternativ. Appen är gratis att ladda ner.

Huawei själva har även en egen navigationsapp på gång, har de aviserat sedan tidigare. Den baseras på Tomtoms kartinformation, men har ännu inte presenterats och finns inte att ladda ner ännu.