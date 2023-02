Officiella: Här är Samsung Galaxy S23 och S23 Plus

S23 är den mest kompakta telefonen i S23-familjen och den delar huvuddelen av sina egenskaper med den lite större S23 Plus. Det som skiljer dessa två telefoner åt är huvudsakligen storleken, batterikapaciteten, snabbladdningen och lagringsutrymmet. Sedan har Samsung Galaxy S23 Ultra som du läser mer om här fler unika egenskaper som skiljer den från dessa två.

Medan S23 har en skärm på 6,1 tum så har S23 Plus en något större skärm som mäter 6,6 tum. Skärmen är i båda fallen amoled-skärmar med 120 hertz uppdateringstakt och numera skyddade av Cornings senaste skyddglas Gorilla Glass Victus 2 som är ännu bättre på att skydda din telefon mot både repor och sprickor. Till skillnad från S23 Ultra som har en skärm med lätt kurvade sidor så är skärmarna i S23 och S23 Plus helt platta. I föregångarna fick vi se en ny funktion för att öka ljusstyrkan i direkt solljus och därmed göra skärmen mer lättläst och den funktionen har i år utökats så att den kan anpassa ljusstyrka och färgåtergivning i tre olika nivåer och anpassa sig efter olika förutsättningar under dagens gång.

På baksidan, som även den skyddas av Victus 2-glas sticker varje individuell kameralins ut och hela serien har med andra ord anammat samma design på kameramodulen som förra årets S22 Ultra har.

Kamerorna i S23 och S23 Plus saknar toppmodellen Ultras 200 megapixelsensor, utan här får vi nöja oss med en huvudkamera på 50 megapixel samt vidvinkel och tele med 3x optisk zoom, dessa på 12 respektive 10 megapixel. Bilder i mörker har Samsung fortsatt att satsa på och här finns även förbättrad videostabilisering. När det gäller just video kan nu båda telefonerna filma i 8K med 30 bilder per sekund, upp från 24 bilder per sekund i föregångarna. Selfiekameran är på 12 megapixel i alla tre telefoner, vilket innebär en förbättring jämfört med förra årets S22 och S22 Plus. Den samlade kamerauppsättningen är alltså densamma i S23 och S23 Plus. Sedan kan den som vill ha mer manuell kontroll och fler kreativa möjligheter ladda ner Samsungs app Expert Raw där du kan ta bilder i råformat, nu med upp till 50 megapixel.

Mest välkomna nyheten

Systemchippet som används i S23-serien, från S23 till S23 Plus och S23 Ultra innebär en påtaglig ökning i prestanda jämfört med förra årets modeller. I S23-serien sitter Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, en anpassad version av Qualcomms senaste toppchipp och med högre klockfrekvens än den version som finns tillgänglig för andra tillverkare. Det här är så klart väldigt efterlängtat av många och särskilt eftersom vi i Sverige tidigare fått S-serien med Samsungs Exynos-chipp som presterat sämre än motsvarande Snapdragon innebär bytet en extra stor prestandaökning.

Ser vi till batterikapacitet så har både S23 och S23 Plus fått utökat batteri jämfört med förra året. 200 mAh extra i båda två innebär att S23 har ett batteri på 3900 mAh och att S23 Plus har ett på totalt 4700 mAh. När det gäller snabbladdning så har S23 Plus laddning upp till 45W precis som Ultra medan S23 får nöja sig med 25W, så inte lika snabbt. Snabbladdning är generellt ett område där Samsung ligger efter de flesta av sina konkurrenter. Ingen av telefonerna har minneskortplats och det interna minnet på 128 eller 256 GB i Galaxy S23 och 256 respektive 512 GB i S23 Plus är därmed det du har att tillgå.

Hela S23-serien finns för förbokning nu och levereras med start den 17 februari och priserna för S23 börjar på 11 490 kronor för modellen med 128 GB lagring och 11 990 kronor för den med 256 GB. Samsung Galaxy S23 Plus börjar på 14 490 kronor för modellen med 256 GB och den version som har 512 GB lagring kostar 15 490 kr. Förbokningserbjudande som finns tillgängligt gör att du får dubbla lagringen mot vad du betalar för.