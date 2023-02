Test: Samsung Galaxy S23 Ultra – Snabbare och allt i ett

En specialutvecklad version av Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 har vi att tacka för prestandan i S23 Ultra. Det här är alltså en av de absolut snabbaste telefonerna som går att få. Annars är mycket sig likt jämfört med till exempel förra årets S22 Ultra och att huvudkameran fått nästan dubbelt så många megapixel bidrar inte till så stora förbättringar som siffrorna antyder.

Det var Samsung som började med böjda kanter på mobilens skärmar, men sedan dess och framförallt de senaste åren har de sakta men säkert frångått konceptet. S23 Ultra har fortfarande krökta kanter på skärmen, men telefonen i sig är klart kantigare, vilket man känner så fort man tar den i handen. Det syns inte särskilt tydligt, men det känns desto mera. När föregångaren hade en mer sömlös övergång från skärm till telefonens sida med påtagligt krökt skärmkant drar S23 Ultra en tydligare gräns. Utvecklingen är tydlig, Ultra får plattare skärm för varje år utan att som systermodellerna S23 och S23 Plus ta steget fullt ut till faktiskt platt skärm.

Fortfarande har dock S23 Ultra alltså en egen stil och en särställning i S23-familjen eftersom den både har rollen som kameravärsting och produktivitetsmonster med den integrerade pennan. Du ska alltså få allt i ett.

Skärmen viktigast

Kraven du rimligen ska ställa på en flaggskeppsmobil och särskilt en som kostar som den här idag är flera. Skärmen är kanske viktigast. På det området har Samsung nästan alltid överträffat våra förväntningar. Hög upplösning, riktigt bra färgåtergivning och snabb uppdatering med stöd för mellan 1 och 120 hertz säkerställer inte bara direkt respons när du trycker och skrollar utan även att skärmen kan dra mindre batteri när snabb uppdatering inte behövs, som när du ser på en statisk bild eller läser en webbsida. Allt detta har S23 Ultra och den ger oss även en förbättring när det gäller ljusstyrka, vilket gör att den är tydlig att läsa från även under den korta stund under testperioden då vi förunnats solsken värt namnet.

Klarar det mesta

Andra grundläggande funktioner har Samsung haft sedan länge och har även i S23 Ultra. Vattentålighet, trådlös laddning, tåligt skärmglas, i S23 Ultras fall till och med det alldeles nya Victus 2 som de är först i världen med, Android och egna anpassningar och tjänster som får telefonen att vara unik. Just det senare innebär att Samsung har egen betaltjänst så du kan blippa telefonen i butiker för att betala, egen appbutik, egen webbläsare, egen smarta hemmet-plattform, egen lösenordshanterare, allt detta tjänster som Google även de erbjuder i samma telefon. Visst kan det tyckas onödigt, men i alla fall i vissa av fallen så erbjuder Samsung något extra. Gränssnittet One UI är ambitiöst och anpassar Android som Samsung och förhoppningsvis även du vill ha det. Anpassningarna innebär förutom egna Samsung-tjänster även att systemet är bättre för att användas med en hand. Sedan har Samsung även ett djupt samarbete med Google och ett med Microsoft, så att fotogalleriet i telefonen kan synkas med Onedrive, anteckningarna du gör med pennan kan hamna även i Microsoft Onenote och flera andra Microsoft-appar är förinstallerade.

Välkommet byte

Den tydligaste förbättringen som Galaxy S23 Ultra bjuder på är prestandan. Andra egenskaper som imponerar är till stora delar desamma som i S21 Ultra och S22 Ultra och de där riktiga revolutionerande nyheterna uteblir. Det många fans klagat på och envist frågat efter de senaste åren är att slippa Samsungs eget systemchip Exynos för att istället få en version med Snapdragon. Den har alltid visat snäppet vassare resultat i prestandatester. När fansen och alla andra användare nu med S23-serien tills slut blivit bönhörda innebär hoppet från S22 Ultras Exynos till S23 Ultras Snapdragon ett ovanligt stort prestandahopp i positiv riktning. Föregångaren upplevdes inte som långsam, men givetvis var det ett litet irritationsmoment att den amerikanska marknaden fick en variant av telefonen som visade bättre prestanda i tester. Särskilt när du lägger så här mycket pengar på en toppmodell är det ju betryggande att få veta att du verkligen får det bästa.

200 mest en siffra

När vi testat telefoner tidigare med 200 megapixel har vi inte varit övertygade. Sedan länge har vi ju lärt oss att megapixel säger väldigt lite om hur bra en bild faktiskt blir. Det är en gammal sanning som blir allt mer sann. Nuförtiden är det istället för megapixel eller linsen i sig i allt större del mjukvara som avgör. Telefonen bearbetar bilden, ofta genom att slå ihop flera olika bilder och analyserar motivet för att förbättra hur det återges i fotot. Väntar du dig att 200 megapixel är dubbelt så bra som de 108 vi såg i föregångaren så kommer du bli besviken. De områden inom foto som S23 Ultra imponerar inom är i stora delar desamma som föregångarna briljerat inom. Vi kan zooma in och få riktigt bra bilder, på månen till exempel, vilket få andra mobiler klarar av. S23 Ultra presterar bra i mörker, ger fina detaljer i de flesta situationer, klarar porträttbilder med oskärpa i bakgrunden och stabiliserar effektivt video du spelar in, även om du skakar på handen. Att hitta något unikt som just de 200 megapixlarna bidrar med, som inte var möjligt tidigare, är dock svårare. Av ren nyfikenhet tar jag identiska bilder både med S23 Ultra och med S22 Ultra. Både i det vanliga 12-megapixelläget och i full upplösning, alltså 200 respektive 108 megapixel. Det är aldrig uppenbart att 200 megapixel-mobilen S23 Ultra ger ett bättre resultat utan det handlar istället om små skillnader. Zoomar jag in båda bilderna i full upplösning till 100 procent ser jag överdriven uppskärpning i båda bilderna med detaljer som fått skarpa skuggor och utsmetade detaljer likt en oljemålning. Vissa gånger är till och med föregångaren med 108 megapixel den som drar det längsta strået och uppvisar mest detaljrikedom. När du tar bilder med standardläget 12 megapixel i Galaxy S23 Ultra innebär det att bildinformation från 16 pixel i sensorn blir till en pixel i den färdiga bilden. Ändå är resultatet ofta i samma klass som motsvarande bild från föregångaren. Det i sig är inte alls ett dåligt betyg. S22 Ultra har vunnit vårt stora jämförande kameratest, men just att 200 megapixel skulle bidra med några stora och tydliga förbättringar kan vi räkna bort.

S23 Ultra till vänster, S22 Ultra till höger. Båda bilderna en urklippt detalj ur en bild tagen i full upplösning, 200 respektive 108 megapixel.

S23 Ultra till vänster, S22 Ultra till höger. Båda bilderna detalj ur standardläget med 12 megapixel.

S23 Ultra till vänster, S22 Ultra till höger. Båda bilderna 12 megapixel från standardläget.

I ett nästan helt mörkt rum kan jag få lite fler detaljer i bilden från S23 Ultra jämfört med S22 Ultra, men det är många faktorer som påverkar när en bild tas och exponering, hur stilla jag lyckas hålla telefonen och andra variationer kan påverka minst lika mycket som skillnaden mellan de två kamerorna. För det mesta har jag när jag jämfört bilderna svårt att avgöra vilken som är bäst så skillnaderna är små, trots att S23 Ultra alltså i standardläget kan använda 16 kombinerade pixel för att skapa varje pixel i den färdiga bilden.

Penna på köpet

När du väljer S23 Ultra är den integrerade pennan något du får på köpet. Det här brukade vara en nisch, den definierande egenskaper i den numera insomnade Note-serien av telefoner. Det handlar inte bara om att kunna skriva anteckningar direkt på skärmen och få din handstil teckentolkad direkt till redigerbar text. Det går även att använda pennan för att få förhandsvisningar i gränssnittet, av bilder till exempel utan att behöva klicka upp dem, och luftkommandon så att du kan vifta med pennan i luften för att ångra, bläddra till nästa, zooma in eller välja nästa sida. Pennan kan även användas för att styra kameran, så du kan ta gruppbilder där du själv är med i bild.

Mogen modell

Med Galaxy S23 Ultra tar Samsung ytterligare ett steg och det är en telefon som känns mer mogen och etablerar sig tillsammans med de två andra telefonerna i S23-serien. Visst finnas pennan kvar och arvet från den nedlagda Note-serien, men S23 Ultra är rustad för framtiden. Med Samsung avancemang den senaste tiden och infriade löften om snabba uppdateringar, av Android så väl som egna funktioner som gör telefonerna unika i konkurrensen ser detta ut att vara en telefon som håller i det långa loppet.

Frågor och svar

Har jag någon nytta av att kunna ta bilder i 200 megapixel?

Nej, det är högst tveksamt. Ser jag på bilderna i 100 procents inzoomning är det tydligt att de är kraftigt behandlade och uppskärpta och detaljrikedomen är klart begränsad här liksom i föregångarens 108-megapixelbilder. Det är främst genom att använda den större sensorn för att skapa bilder i lägre upplösning, 12 eller 50 megapixel i S23 Ultras fall som tekniken kommer till nytta. Och där är skillnaden mellan 200 och föregångarens 108 megapixel närmast försumbar.

Märks prestandan?

Telefonen är betydligt snabbare än sin föregångare. Jag upplevde aldrig S22 Ultra när den kom med sitt Exynos-chip som långsam eller att den hade problem att klara krävande uppgifter eller appar, men det är givetvis betryggande att S23 Ultra har det snabbaste chippet som finns tillgängligt.

Hur mycket av gamla Note-serien finns kvar nu?

Pennan är ju absolut kvar, men du kan använda telefonen fullt ut även om du aldrig tar ut pennan från sin förvaring i telefonen. S23 Ultra ansluter sig allt mer till S-serien med plattare skärm, men Samsung verkar lite rädda att skrämma bort Note-fans och den där resan från kurvad till allt plattare skärm går väldigt långsamt.

Ett alternativ:

Föregångaren

Det är tidens tecken, för vill du ha något liknande, med penna och liknande egenskaper annars är föregångaren det tydligaste alternativet. För trots en del nyheter är det inte mycket som faktiskt skiljer dem åt. Priset är det tydligaste.

Testbild

Inzoomning med sina maximala 100x förstoring och optisk zoom i 3x och 10x är telefonens paradgren, men de flesta motiv kan den göra rättvisa i dagsljus så väl som mörker.