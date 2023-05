Lanserad: Sony Xperia 1 Mark 5 – har ny kamerasensor

Sony Xperia 1 V lovar det senaste och snabbaste systemchippet, Snapdragon 8 Gen 2, en ny kamerasensor som förutom att ha större sensoryta än i föregångaren även med en ny struktur ska minimera mängden brus och ta in mera ljus när du tar bilder i mörker.

De rent hårdvarumässiga förbättringarna kompletteras av ett utökat fokus på mjukvarubaserad förbättring av bilderna, som att kameran tar flera bilder som sedan kombineras till en. Ja, Sony går så långt som att hävda att bilder i mörker ska bli jämförbara med de du kan ta med deras egna digitalkameror med fullformatssensor.

Telefonen ska alltså ge stora förbättringar när det gäller dynamiskt omfång och mängden brus jämfört med tidigare. Dess kameror ska även erbjuda en rad kreativa lägen där du själv kan välja om du till exempel vill ha mer mättade färger, en lugnare känsla, en mer nedtonad look eller någon av flera andra lägen.

Sony är leverantör av kamerasensor till de flesta av de stora mobiltillverkarna, tillika Sonys konkurrenter, men Sony väljer själva en annan väg. Xperia riktar sig tydligt till influencers och andra former av mer eller mindre professionella kreatörer och det märks bland annat genom stödet för en ny live-chat-funktion, möjligheten att montera telefonen i ett särskilt stativ och särskilt läge för att få fokus på produkten och inte på dig som person när du spelar in en produktrecension. För att ta bilder och spela in film har Xperia 1 Mark 5 kameraapparna Photo Pro, Cinema Pro och Video Pro men numera har de fått uppdaterat gränssnitt.

Sony väljer också i denna telefon bort funktioner som konkurrenterna slagit sig för bröstet kring, som sensor av entumstyp och videoinspelning i 8K. Trots att Sony själva poängterar att de anävnder en ny sensor så får vi heller inte veta vilken sensor det är.

Sedan tidigare modeller är en hel del sig likt även i Xperia 1 Mark 5. Skärmen är en långsmal 4K-skärm som tidigare i 21:9-format och där full 4K-upplösning används när du konsumerar innehåll som drar nytta av det, till exempel en 4K-film, men vanliga menyer däremot i telefonen visas istället i full HD för att spara på prestanda och batteritid.

Xperia 1 Mark 5 släpps till förbeställning 12:e juni till ett pris på 14 990 kronor och de som förbeställer får Sonys hörlurar WH-1000XM5 på köpet.