Test: Biolite Campstove 2 Plus – laddar mobilen med hjälp av eld

Om du behöver ladda dina prylar utan att ha tillgång till ett vägguttag så är powerbanks en bra lösning, men om du inte kan ladda dem är de lite av en engångsprodukt. Biolite Campstove 2 Plus är en powerbank som du kan ladda upp med en liten brasa. Så länge du har torr ved kan du alltså ladda dina prylar.

Biolite Campstove 2 Plus är kortfattat ett vedeldat friluftskök, en så kallad hobostove, med en påhängskloss som innehåller en powerbank med 3200 mAh, en fläkt, tre led-lampor (en som visar fläktnivån, en som visar laddningen och en som visar värmen i brännkammaren, den sistnämnda börjar blinka om det blir för varmt) och USB-kontakter. För att ladda upp den inbyggda powerbanken kan du antingen plugga in den i väggen hemma eller elda i den lilla eldtunnan den är fäst vid. Det är det här som är hela grejen med Campstove 2 Plus. Du kan alltså alstra el genom att elda. Hela systemet väger strax under ett kilo och även om det inte går att fälla ihop brännkammaren, utöver stödbenen, så kan man åtminstone förvara själva elektricitetsdelen inuti brännkammaren vilket gör det hela hyfsat smidigt.

Fläkten hjälper till

Campstove 2 Plus fungerar genom att du tänder en liten brasa i brännkammaren. När elden kommit igång börjar fläkten snurra och mer syre tillförs brasan som då brinner effektivare. Värmen som alstras av brasan konverteras till elektricitet som dels driver fläkten, men också laddar powerbanken eller laddar en pryl direkt.

Mer än två timmars eldande

Om powerbanken är tom tar det ungefär två och en halv timme av idogt eldande med bra ved för att fylla den. Fläkten som blåser in syre till brasan har fyra olika nivåer, ju snabbare den snurrar ju mindre laddas batteriet så klart, men desto mer luft tillförs elden och den brinner effektivare. Under våra tester har vi upptäckt att för att få en brasa med bra drag i så behöver man köra på minst den andra nivån, i undantagsfall går det att köra fläkten på den första nivån, men då måste man ha fått igång en brasa med bra glöd i botten.

Nackdelen med Campstove 2 Plus är att brännkammaren är både smal och låg så att det man eldar måste vara fördelat i ganska små delar vilket gör att de brinner upp snabbt. Det går alltså inte att tända den och gå iväg några längre stunder utan du behöver vara lite alert och beredd med ny ved att mata in. Det är så klart ett pris man får betala för att få en pryl som är förhållandevis smidig att ha med sig. En annan nackdel med den lilla brännkammaren är att det, så klart, inte går att få någon större brasa som i sin tur kan hålla värmen för att torka ved som är lite fuktig. Jag provade att använda Campstove 2 Plus utan att ta med mig torr ved hemifrån en dag innan våren kommit igång ordentligt och det var lite fuktig ute. Då hade jag en del problem med att få igång brasan ordentligt, trots att den ved jag hittade inte hade varit några problem att få igång med en vanlig brasa. Det finns också pellets som kan användas som bränsle. Ur ett smidighetsperspektiv är det så klart fint, men i en krissituation är det bra att kunna elda med vanlig ved.

För kaffepannan

Campstove 2 Plus kan också användas för att koka vatten eller laga mat med ett grilltillbehör (eller en vanlig liten stekpanna). De uppger att det ska ta ungefär 4,5 minuter att koka en liter vatten i deras tillbehörskärl som kan ställas ovanpå brännkammaren, något som verkar stämma bra om det är fräs i brasan. Jag testade att även placera en vanlig kaffepanna ovanpå och det fungerar också ypperligt. Som ytterligare tillbehör finns en LED-lampa som kan kopplas in i USB-uttaget för att lysa upp antingen när brasan är i gång eller efteråt när du har laddat powerbanken.

Powerbanken laddar med 3W så dina prylar kommer kanske inte att laddas speciellt snabbt jämfört med om du laddar dem via dedikerade laddare i hemmet, men de kommer att laddas (tills powerbanken är tom).

Biolite Campstove 2 Plus kan potentiellt vara en smart pryl att ha i nödfall eller om du ändå gillar att elda lite när du är ute i skogen (även om fläktljudet förtar lite av känslan). Men det är inte den bästa hobostoven du kan hitta för friluftsliv, om du inte har som krav att du måste kunna ladda dina prylar medan nu är ute. Det kan dock vara något för den som vill se till att vara väl förberedd.