Test: Samsung Galaxy Buds Pro – En förbättring

Brusreducering, särskilt i hörlurar i det här lilla formatet, kan skilja stort i hur effektivt det är. Vi har några etablerade mästare i form av Bose och Sony som ofta imponerar och Samsung placerar sig i det här fallet någonstans i mellanklass. Inte sådär magiskt som brusreducering kan vara, men inte heller dåligt.

Första steget för att få bra ljud och effektiv brusreducering i valfria lurar av den här typen är att först prova ut så att gummipropparna passar just dig och dina öron. Sitter de inte tätt och bekvämt blir inte heller ljudet det önskade. Redan gummipropparna isolerar ju en hel del redan innan jag aktiverar brusreduceringen. I Galaxy Buds Pro tycker jag att det är just isoleringen i sig som sållar bort mer oönskat brus än själva den aktiva brusreduceringen, som visserligen bidrar med en del mer, men inte på ett magiskt vis.

Isolering effektiv

Jag testar just brusreduceringen i en rad olika sammanhang, från närmast tyst med bara ventilation och fläkt till surr från kylskåp till mer störande trafikbuller. Jag märker klart redan från början att brusreduceringsläget är det som gör bäst intryck, oavsett om det är talat innehåll som podcast eller musik jag lyssnar på. Med brusreduceringen avstängd får musiken en betydligt klenare ljudbild, även om det inte finns något brus som jag vill bli av med. Jag testar även att lyssna på inspelat ljud från en flygplanskabin, där ju brusreducerande lurar brukar vara särskilt effektiva och även då släpper Galaxy Buds Pro igenom en del av det lågfrekventa bullret. Genom att växla mellan brusreducering av och brusreducering på kan jag lätt i de olika situationerna höra skillnaden och det är sällan det är jättestor skillnad. När jag provar utan att ha någon musik på så är till exempel Apples Airpods Pro mer effektiva när det gäller brusreducering, men börjar jag spela musik så ger å andra sidan Galaxy Buds Pro betydligt mera övertygande musikljud. Som parentes har till exempel även Bose Quietcomfort Earbuds mer effektiv brusreducering.

Nu är ju Apple Airpods som jag nämnde och Galaxy Buds Pro knappast konkurrenter. Du funkar båda bäst när du har telefon från samma tillverkare och en av de största fördelarna med Galaxy Buds Pro är ju mjukvaran och för att ansluta lurarna till din telefon ska du först installera appen Galaxy Wearable som finns i Galaxy Store och i Googles appbutik Google Play. Ingen bra idé alltså att köpa lurarna om du har en Iphone. Visst går det att ansluta hörlurarna även till andra enheter än Android-mobiler. Jag testar till exempel att koppla Buds Pro till en träningsklocka men då missar man en del av idén med Galaxy Buds Pro och att de ska vara enkla att ansluta till mobilen och även att växla anslutningen mellan olika enheter som stöds. När jag öppnar asken med lurarna i närheten av min Samsung Galaxy S21 Ultra-telefon till exempel, så dyker ett fönster direkt upp på skärmen där jag ser hur laddade lurarna såväl som etuiet är. Att växla anslutningen mellan olika enheter fungerar med varierande framgång. Lyssnar jag på musik i den ena och byter till Instagramfilm i den andra växlar till exempel inte ljudet över, men det gör det när jag ringer ett samtal. Det beror alltså lite på och är inte hundraprocentigt.

Hör ditt prat och annat

I appen som sköter alla inställningar finns en hel del saker du kan anpassa, vilket ger Galaxy Buds Pro fler speciella funktioner. En sådan är möjligheten att höra din röst och tanken är att du ska kunna prata med folk i närheten utan att du ska behöva ta av dig lurarna först eller ens själv pausa musiken. När Buds Pro märker att du pratar, vilket den känner dels för att ditt käkben rör sig, men även för att den hör rösten, ska den tysta musiken och aktivera läget där du hör omgivningens ljud. Så du kan höra bra vad den du pratar med svarar.

Jag aktiverar funktionen, men märker den först i form av ett irritationsmoment. När jag tränar avbryts musiken gång på gång när jag råkar harkla mig men även av bara en djupare suck när jag anstränger mig. Då är funktionen väldigt nitisk, men däremot när jag verkligen pratar dröjer det flera sekunder innan musiken tonas ner. Det är många gånger tillräckligt för att jag ska höra den som svarar mig om det är ett kort svar, men oavsett så börjar musiken spelas igen efter tio sekunder och det gör att jag helt enkelt ger upp ofta och istället tar av mig lurarna. Det blir enklast så. Allra bäst är att man kan inaktivera funktionen att lyssna efter min röst.

För telefonsamtal så erbjuder Galaxy Buds Pro ovanligt bra ljud. De jag pratar med hör mig bra, även i stökiga miljöer med mycket ljud i bakgrunden och där är alltså hörlurarna särskilt bra på att fokusera på min röst och utelämna annat ljud.

Styrs med touchytor också

Bland övriga inställningar och funktioner jag hittar i appen finns så klart möjligheten att aktivera och stänga av brusreduceringen samt att växla till läget där lurarna förstärker omgivningens ljud. Det är effektivt och kan nästan bli obehagligt, eftersom jag då plötsligt hör vad folk på andra sidan gatan säger betydligt tydligare än utan lurar. Vidare kan du få aviseringar från telefonen upplästa, du kan få ställa in ljudbilden som du vill ha den under menyvalet Equalizer och du kan stänga av touchytorna på lurarna. För givetvis går det att styra lurarna även direkt utan appen, om jag då inte stängt av den möjligheten. Ett tryck startar eller pausar musiken, två snabba tryck byter låt eller svarar på inkommande samtal och ett långt tryck växlar brusreduceringsläge. När jag har mössa på mig en snöig dag märker jag att den touchar lurarna och därmed orsakar oönskade växlingar i inställningarna, så då är det bra att touchytorna kan inaktiveras.

Mjukvara spelar en viktig roll inte bara när det gäller appen i telefonen utan även vad hörlurarna i sig kan prestera. Under testperioden så kommer en uppdatering av hörlurarnas egna mjukvara och eftersom jag minns att tidigare Galaxy Buds blivit betydligt bättre under dess första tid i livet, just tack vare uppdateringar, ser jag så klart till att ha den senaste versionen när jag testar Buds Pro. Det här gör alltså att det finns chans att hörlurarna till exempel kan få mer effektiv brusreducering om Samsung ytterligare förbättrar mjukvaran.