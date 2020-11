Test: Apple Ipad 10.2 (2020) – Lyssna på plånboken, den har rätt

Som vanligt med en ny Ipad är det svåraste att veta vad man ska kalla den. Apple kallar denna Ipad ohjälpsamt för Ipad, vilket inte skiljer den från minst sju andra modeller som de också kallat just bara Ipad. Ibland med tillägget 10.2 efteråt, för att markera skärmstorleken. Det hette förra årets Ipad också. I det här testet skriver jag kort och gott Ipad 2020, men för den som letar efter plattan på nätet kan det också vara värt att söka på Ipad 10.2 (2020) eller Ipad 10.2 (8th gen).

Det är faktiskt bara den här och förra årets modell som haft just 10.2 tum stor skärm, fortfarande i det typiska 4:3-formatet som gör sig bra om man tittar på webbsidor eller gamla teveserier, men mindre bra om man ska se på nyare film som ofta är gjord i bredare format. Den som kommer från en äldre Ipad kommer alltså att märka att plattan blivit större, men viktigare tycker jag är att man håller vikten nere. Även om den tickat upp ett par gram sedan förra årets modell väger plattan fortfarande under 500 gram, och känns inte tung att hålla i längden. De rundade kanterna skär inte heller in i handen som jag tycker de gör på en del dyrare Ipad-modeller.

Basal

Jag skulle inte kalla plattans formgivning särskilt lyxig eller karismatisk. Du har rätt stora svarta ramar runt skärmen. Vill du bli av med det får du välja en Ipad Air eller Pro. Jag lyckas på kort tid få smårepor på den matta metallbaksidan. Och när jag trycker på skärmen känns och låter den inte riktigt solid, som om det var en tunn plastfilm. Det är förstås glas och den flexar inte mer än på andra Ipads, men det är sant att man använder en billigare och tunnare skärmteknik för att få ner kostnaden på Ipad 2020 jämfört med de dyrare Ipad-modellerna. Jag kan inte för den skull säga att jag har några invändningar mot skärmens ljusstyrka eller färgåtergivning.

Den egentligen enda nyheten med Ipad 2020 jämfört med Ipad 2019 är att chipsetet som driver plattan har uppgraderats, från det A10 Fusion som var nytt när Iphone 7 kom, till A12 Bionic, som i och för sig även det har två år på nacken, men det är rejält mycket snabbare än det som satt i förra årsmodellen.

Nu är detta inte något man märker så mycket av i praktisk användning. Spelas det grafikkrävande spel på plattan kommer den ökade prestandan att göra positivt intryck, men i systemet Ipad OS i övrigt är det andra faktorer, som skrollhastighet och skärmens uppdateringsfrekvens på 60 Hz som sätter ramarna för användarupplevelsen och gör att plattan känns i stort sett likadan som föregångaren. Därmed inte sagt att processorbytet är meningslöst för alla utom gamers, en modernare arkitektur gör också att du kan räkna med att kunna ta del av Apples systemuppdateringar många år till i framtiden vilket kan vara ett rätt stort plus.

Vad Apples framtida system kan bjuda på känner vi förstås inte till änu, men Ipad OS 14 (som fungerar även på Ipads från 2014 och framåt) bjuder på en hel del systemnyheter.

Det handlar mycket av presentation av information, och i många situationer kan du nu få sidomenyer eller flytande fönster som inte täcker över hela det innehåll du jobbar med. Vi har ofta klagat på att Apple varit dåliga på att utnyttja den stora skärmen på Ipad jämfört med Iphone, men det klagomålet gäller inte längre. Däremot kan man invända mot att det systemet vunnit i flexibilitet har det förlorat i enkelhet. Jag kan ibland känna mig osäker på om jag hittar den där fiffiga genvägen jag ville åt från hemskärmen genom att svepa åt höger, svepa uppåt, svepa ner från vänster sida av skärmen, från höger sida av skärmen eller från mitten.

Saknas gör fortfarande möjligheten att ha mer än en användare på samma enhet. Det är inte en särskilt viktig funktion på en mobil, men på en surfplatta som förmodligen delas mellan flera familjemedlemmar med olika önskemål om appar och inställningar vore det verkligt användbart. Du hittar den på Android-surfplattor.

Lite dyrare

Priset på Ipad 2020 har smugit sig över 4000 kronor, men prisökningen jämfört med förra året är liten, och fortfarande är det i princip den billigaste Applepryl du kan köpa som ger dig tillgång till Apples system och tjänster. Däremot måste man påpeka att den billigare varianten är lite av en lockvara. Minneskortplats saknas som i alla Ipads, och 32 GB räcker inte om du planerar att ladda ner film för offlinetittande eller installera flera större spel. Vill du ha 128 GB lagring i stället kostar plattan 5088 kr, och ska den ha egen mobilnätsuppkoppling och gps kostar det ytterligare 1500 kronor extra. Men tänkte du bara surfa, läsa böcker och tidningar och titta på streamad video räcker den billigaste varianten bra.

Det är över huvud taget svårt att komma på skäl att välja någon dyrare Ipad när den billigaste ändå är så pass komplett. Ett kan vara ljudet vid filmtittandet. Ipad 2020 har visserligen ett par stereohögtalare med bra ljud, men av någon anledning är de bägge placerade på ena kortsidan där stereoeffekten inte gör någon nytta.

En annan anledning kan vara tillbehören. Med förra årets Ipad 10.2 fick även den billigaste Ipad anslutningskontakt till tangentbordslock, vilket tog bort ett av skälen att välja den dyrare Ipad Air. Den begränsningen har man nu återuppfunnit genom att Ipad Air har stöd för det nya mer avancerade tangentbordslocket Magic Keyboard, vilket den billigare Ipad saknar. Magic Keyboard är verkligen ett lyft jämfört med de vanliga rangliga tangentbordslock vi vant oss vid till surfplattor, så tänkte du använda din Ipad som datorersättare kan det vara skäl att välja den dyrare Ipad Air.

Annars är, nu som tidigare år och trots att så lite är nytt, den billigaste Ipadmodellen också det bästa köpet. Du kan lita på din plånbok när den viskar åt dig att inte slänga ut 20 000 kronor på en Ipad Pro. Ipad 2020 har egentligen allt du behöver av en surfplatta.

Å andra sidan

Erik Mörner: Visst ger den här Ipad nästan allt de flesta behöver, men jag är ändå förtjust i det mer avancerade tangentbord som finns till Ipad Pro och nya Ipad Air och bara till dem. Med pekplatta, enkel anslutning och de nya funktionerna i Ipad OS som anpassar systemet till just pekplattan blir det verkligen som en dator och du behöver alltså aldrig röra skärmen de gånger plattan sitter i fodralet.

Frågor & svar:

Har plattan Face ID för upplåsning? Nej, och den förlitar sig fortfarande på den gamla Apple-lösningen med en fysisk tryckknapp för upplåsning.

Är förra årets modell ett bättre köp? Inte just nu. Den har inte fallit så mycket i pris, och det nyare chipsetet i årets modell lär göra att den har längre livslängd på sikt.

Följer det med snabbladdare? Den medföljande laddaren är på 20 watt, vilket är mer än vad äldre Ipads har.

Ett alternativ: Android i stället

Samsungs Galaxy Tab S6 Lite är lite billigare, har bättre högtalarljud, men sämre prestanda.

Testbild

Kameran är bra att ha till systemfunktioner såsom att betala räkningar, men den är inte särskilt bra till foton.