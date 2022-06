Test: Google Chromecast med Google TV – Inte riktigt färdig

Google säger själva att fjärrkontroll är det som användare av Chromecast önskat sig mest. Efter att ha testat Chromecast med Google TV och fjärrkontroll undrar jag om Google och användarna riktigt visste vad de pratade om.

Samma och annat

Det står klart ganska snabbt när jag börjar testa. Mycket är sig likt, mycket av det nya är ogenomtänkt. Jag har tidigare tänkt att fjärrkontroll som navigeringssätt fyller en funktion i en större familj och då särskilt med barn, men jag är betydligt mindre övertygad om det nu. Anledningen är att fjärrkontroll är ett bra sätt att styra en traditionell teve med kanalnummer och volym bara, men sämre när du ska navigera i ett visuellt gränssnitt och Google har gjort för lite för att förenkla.

I grunden är i alla fall nya Chromecast just en Chromecast, så allt som vi är vana vid finns här. Du ansluter enheten till hdmi-kontakten på tevens baksida och till enheten ansluter du strömadaptern. Strömkabeln är 1,5 meter lång så du behöver en elkontakt i närheten av teven. Du behöver också din smartphone och Google Home-appen för att ställa in och komma igång. Sedan har Google ändå misslyckats, tycker jag, med att dra nytta av telefonen under användning av teven på ett sätt som faktiskt skulle förenkla.

Två nyheter

De två stora nyheterna i Chromecast med Google TV är just Google TV och fjärrkontrollen. Om vi börjar med Google TV är det appen som tidigare hette Play Filmer och finns till både Android och till Ios. Nu heter den alltså Google TV och samlar allt du vill se oavsett om det kommer från Googles egna videoutbud eller från andra. Det är så att säga hela idén med Google TV att du ska få rekommendationer baserat på vad du tycker om och har sett tidigare. När du söker i Googles sökmotor efter en film eller tv-serie så kan du välja att lägga till den i listan över vad du vill se och den dyker då upp i listan på webben, i apparna och i din teve tillsammans med information om i vilken tjänst, om någon, som du kan se den. Från start levereras Chromecast Google TV med appar för Youtube, Netflix, Disney Plus, Viaplay, Apple TV Plus, Discovery Plus, Amazon Prime Video, TV4, SVT Play och Spotify. För att kunna använda apparna måste du ha abonnemang hos var och en av de som kostar pengar och det skiljer sig lite åt hur du loggar in. En del med e-post och lösenord, andra genom att fota en qr-kod, gå till en webbadress eller bara starta appen i mobilen för den tjänsten.

I Google TV så loggar du in med ditt Google-konto- Det är alltså till det som din lista över filmer och serier kopplas och rekommendationer skapas utifrån. Du kan lägga till fler konton, för fler familjemedlemmar då, både vuxna och barn, men möjligheterna är mycket begränsade. Rekommendationerna och listan med saker att se är densamma och den enda skillnaden när jag lägger till ett extra vuxenkonto är att jag i ett fåtal appar kan logga in separat. Jag kan till exempel i Youtube få min egen historik och prenumerationer. De flesta appar berörs dock inte alls.

Barnkonto innebär att du får några extra möjligheter att begränsa skärmtid, men i övrigt är till exempel åldersgränser många gånger upp till respektive app att eventuellt hantera. När du ska ange ett lösenord tvingas du göra det med pilarna på fjärrkontrollen och skärmtangentbord och det är långt ifrån smidigt. Det har Apple löst betydligt smidigare då ett textfält dyker upp på din Iphone vid de tillfällena. Där och på flera andra områden har Google en del att lära.

Förhållandevis få appar

Google TV har utöver de tv-tjänster som inkluderas från start även en lång rad andra appar tillgängliga för nedladdning. 6500 appar tillgängliga för nedladdning låter kanske som många, men när jag tittar i utbudet hittar jag ytterst få där jag ens känner igen varumärket eller ser någon bred nytta eller för den skull nöje. Jag provar att leta efter kända tv-kanaler och hittar Eurosport som app, men sökning efter både CNN och BBC resulterar i beskedet att Youtube TV och därmed inte heller de kanalerna är tillgängliga här.

Fjärrkontrollen används till exempel för just sökning efter appar eller tv-program, filmer och annat. Fjärrkontrollen har faktiskt flera fördelar. För det första har den Google Assistant, så håller du in assistentknappen och pratar så förstår den vad du vill söka efter. Betydligt smidigare än att mata in text med hjälp av pilar och ett skärmtangentbord så klart. Fjärrkontrollen kan också sätta på och stänga av samt ändra volymen på teven i sig, så det behöver inte bli fullt med fjärrkontroller på vardagsrumsbordet. Du kan i stort sett pensionera kontrollen till din teve om du inte behöver den för annat än när du tittar på Google TV. Undantaget är dock om du castar innehåll från din mobil till Chromecast med Google TV.

Lite trögt

Gränssnittet på den stora skärmen är likt det mesta vi känner igen från smarta teve-apparater, Apple TV och liknande. Det reagerar med viss fördröjning på knapptrycken och ibland, beroende på app, kan det kännas lite trögt. Ibland reagerar inte teven direkt på knapptryck från fjärrkontrollen. Du har en förstasida med rekommendationer, dina appar och kanaler och sedan särskilda sidor med appar att ladda ner och till bibliotek med filmer du köpt av Google sedan tidigare.

För de allra flesta skulle jag säga att en vanlig Chromecast utan fjärrkontroll fortfarande är betydligt smidigare, men Chromecast med Google TV ersätter tidigare Chromecast 4K Ultra som endast kommer finnas tillgänglig framöver som en del av Googles Stadia Premiere Edition-paket, så vill du ha bästa upplösningen är det ändå den här som gäller.