Test: Huawei Watch GT 2 Pro – Sport och lyx i ett

“Dåligt!” En röd gubbe kommer fram på skärmen och är uppenbarligen missnöjd med min prestation. Under gubben står just texten “dåligt” med ett utropstecken efter. Jag har hunnit ett par kilometer in i mitt löppass och det är ett av flera med den här nya klockan. Jag har innan dess genomfört flera andra träningspass och eftersom klockan även mäter sömnkvalitet har jag haft den på dygnet runt, så den kunnat mäta så väl hur mycket jag rör mig i vardagen som de rena träningspassen och nattvilan.

Utan sammanhang

Det plötsliga klagomålet under min joggingrunda är inget som jag direkt lyckas få en förklaring till. I rapporten jag får ut efter att hela passet är slutfört finns inget som tyder på något onormalt och jag har under mina olika pass testat olika träningsformer med klockan. Det finns hundra olika typer att träning att välja mellan och dessutom ett par specialiserade användningsområden. Till exempel kan du för utförsåkning få information om fallhöjd, pistens lutning och annat som jag tyvärr inte kunnat testa så här innan snön kommit. Det finns även andra specialfunktioner som ett golfläge där du kan få svinghastigheten analyserad och jag testar möjligheten att få gps-navigering för att hitta tillbaka till startpunkten när jag är ute och inte har telefonen med mig. Den funktionen visar sig vara lite begränsad. Det fungerar som så att jag sveper åt sidan två gånger under mitt pass och får se en grafik över hur jag har sprungit i mitt fall. Det är helt enkelt en blå linje på en svart bakgrund. Jag kan zooma in och ut och se åt vilket håll jag är på väg. Enkelt alltså att följa mina egna spår och gå samma väg tillbaka. Mindre imponerande känns det dock i praktiken, för klockan vet ingenting om omgivningarna och känner därför inte till vattendrag, ogenomtränglig terräng eller motorvägar som inte går att korsa. Det handlar alltså inte om smart navigering rakaste vägen hem. Ja, du kommer att hitta hem, det kan vi nästan garantera, men risken finns att det blir långt ifrån närmaste vägen dit. Jag kan utöver detta få coachning för olika löpträning, allt från nybörjare till långdistans, tempo och annat där jag helt enkelt vägleds steg för steg om vilket tempo och pulsnivå jag ska hålla mig inom för att nå det mål jag satt upp.

Gott om träningsfunktioner

Under själva träningspasset finns det en hel del funktioner jag kan använda. Jag lär mig att anpassa den information som klockan ger mig under passet. En röst på engelska kan ropa ut statistik, i en imponerande volym som jag inte hört i någon annan smartklocka. Det första jag gör är därför att sänka volymen för att inte störa människor i närheten som kanske inte är lika intresserade av min löpstatistik som jag är. Sedan väljer jag vilken information jag vill ha. Det går att ändra, såväl vilken information du vill ha som hur ofta du vill ha den. Här kan jag få information i så omfattande format att det känns som rösten pladdrar på närmast utan paus, men jag väljer att lägga mig på en mer rimlig nivå. Jag kan även få “sällskap” av en virtuell medlöpare som håller ett av mig uppsatt tempo och som jag under rundan kan mäta mig mot och tampas med. Jag ska även tillägga att de data som Huawei Watch GT 2 Pro ger har bra tillförlitlighet och det finns gott om fakta att grotta ner sig i efter träningspasset är slutfört. Utöver träning mäter den även stressnivå, syresättningen av blodet och så sömn, så klart. Då får jag varje morgon ett diagram som visar inte bara hur länge jag sovit utan även hur mycket av sömnen som varit djupsömn, lätt sömn och REM-sömn. I Huawei Hälsa-appen där all data samlas får jag även kortfattade tips för att sova bättre, som att jag bör ta ett varmt, men inte för varmt bad innan jag går och lägger mig.

På nästa träningspass

“Your body is in exceptional shape!” Ja, jag är ute och springer på ytterligare en runda och förutom att det rösten nu hävdar knappast är sant kommer det precis som meddelandet “Dåligt!” utan vidare förklaring eller sammanhang. Till det yttre finns det inte mycket att klaga på när det gäller Huawei Watch GT 2 Pro. Skärmen är skarp och ljusstark, materialen är påkostade och med safirglas och baksida i keramik. De områden där jag ser möjlighet till förbättring är framförallt gränssnitt och det faktiska användandet. Samt då mer sammanhang och förklaring till den statistik och de råd klockan ger mig.

Som helhet fungerar Huawei Watch GT 2 Pro väldigt likt Huaweis tidigare klockor. Den har två knappar och när du styr klockan så gör du det antingen via dessa två knappar eller genom att trycka och svepa på pekskärmen. Genom att svepa i sidled på skärmen kan du från urtavlan växla till exempelvis musikspelaren, väder, din aktivitetsstatus, pulshistorik eller stressnivå. Jämfört med andra klockor är responsen inte helt hundra i pekskärmen på Huawei Watch GT 2 Pro. Det händer ibland att jag får svepa flera gånger innan klockan reagerar och ofta märker man också av en viss fördröjning från det att jag sveper till att något faktiskt händer. Ett tryck på den övre av knapparna tar dig till applistan och ett tryck på den nedre av knapparna tar dig direkt till listan med träningsformer, för när du ska inleda ett nytt träningspass. Utöver träning finns en rad olika funktioner i klockan, men den är samtidigt lite annorlunda än många andra klockor. Batteritiden som Huawei själva uppger är 14 dagar, men det beror givetvis på hur du använder klockan. För mig tappar klockan ungefär 10-15 procent i batteri per dygn beroende på hur mycket jag tränar med gps, men den generösa batteritiden innebär också att klockan saknar en del funktioner som andra klockor har. E-sim så att klockan klarar sig med fristående från telefonen finns till exempel inte och inte heller en appbutik liknande det som exempelvis Apple eller Samsung har. Inte heller kan du använda klockan för att betala i butik med. Priset du får betala för bra batteritid är alltså en klocka som är just en träningsklocka och inte så mycket mer.

Fler funktioner, men ganska få

Bland andra funktioner så märks i alla fall möjligheten att spela musik. Det är en funktion som jag uppskattar särskilt i smartklockor. Det är ju något av en frihetskänsla att ge sig ut på ett träningspass med bara klockan och ett par trådlösa hörlurar. Här sker dock det under förutsättning att du har laddat in musikfiler, till exempel mp3, i klockan och för mig och många andra är ju mp3-filer något från det förgångna. Jag samlar i alla fall ihop en handfull filer, inklusive den Huawei-låt som ligger i klockan från start för att provlyssna, och ljudet är bra.

Även för Iphoneanvändare

För att använda Huawei Watch GT 2 Pro behöver du koppla den till en Android, eller en Iphone. Ja, Huaweis klockor har precis som tidigare stöd för både Android och IOS vilket onekligen breddar den möjliga målgruppen. Du sätter igång och ställer in klockan med hjälp av appen Huawei Hälsa. Kopplingen till din telefon innebär att du kan få aviseringar från appar, så du slipper titta på telefonen lika ofta, men de här aviseringarna är begränsade, så du kan till exempel inte svara på meddelanden du får direkt i klockan. Det blir istället till att plocka fram telefonen för de meddelanden du måste agera på.

Även om klockan har stöd för både Android-mobiler och Iphone och innebär det begränsade antalet appar och ingen riktig appbutik att de träningsdata klockan samlar in blir relativt instängda. I Huawei Hälsa där alla dina träningar hamnar är möjligheterna att dela information begränsad och du kommer till exempel inte i närheten av hur du kan jämföra träningar och hela på varandra i appar som Strava, Runkeeper eller någon annan liknande tjänst. Det är synd.

Huawei Watch GT 2 Pro är framförallt en uppdatering på ytan, medan funktionerna i sig inte bjuder på lika mycket nyheter jämfört med vad vi sett tidigare. Redan hos föregångarna har jag efterlyst djupare analyser av träningspassen du genomför och sammanhang och förklaring snarare än enbart rå statistik och det är även här något som jag upplever skulle ge oss som användare mer faktisk nytta av klockan.