Test: Motorola Moto G 5G Plus – 5G i budgetutförande

Motorola har själva varit drivande i den här utvecklingen då 5G spridits till allt fler telefoner och har idag såväl flaggskepp, mellanklass som den här, den billigaste i bolagets 5G-portfölj. Lika snabbt har dock inte utbyggnaden av de svenska 5G-näten gått. Jag har testat telefonen i det nu snabbaste av de svenska 5G-näten och kommit upp i som mest 1 Gbit/s. De hastigheterna kommer man dock bara upp i om man befinner sig i något av en handfull kvarter i centrala Stockholm och har Tele2:s obegränsade abonnemang där 5G ingår. På bolagets täckningskarta får jag zooma in flera gånger innan den lilla plutten med 5G-täckning ens blir synlig. Idag är det alltså svårt att verkligen dra nytta av 5G, men givetvis är stödet bra att ha om ett eller kanske snarare två år då utbyggnaden av näten hunnit längre. Stödet gör helt enkelt telefonen lite mer framtidssäker på just den punkten. Samtidigt begränsar telefonens blygsamma prestanda i övriga sammanhang den nytta man potentiellt skulle kunna ha med 5G. Även om hastigheten på uppkopplingen överstiger hastigheten för de flestas hemmabredband så är Moto G 5G Plus inte förstavalet för den som vill spela krävande spel eller ladda ner fantasistora filer supersnabbt.

Med sin prislapp på runt 4000 kronor hör alltså Moto G 5G Plus till de billigaste 5G-mobilerna, men viktigare är alltså vad den har att erbjuda utöver det.

Mörker skapar problem

Kamerorna i Moto G 5G Plus visar tydliga brister så fort det blivit lite mörkare, med både påtagligt brus och dålig skärpa. Färgåtergivningen kan då också bli alldeles flammig och fel. I dagsljus klarar sig dock kamerorna bättre.

På baksidan hittar vi totalt fyra kameror och de ger oss makro, vidvinkel och djupsensor tillsammans med huvudkameran som är på 48 megapixel. Du får ingen optisk zoom, men kan i kameraappen trots det zooma med upp till 8 gångers förstoring, dock med begränsad kvalitet. I standardläget blir bilderna 12 megapixel. Kameran hanterar till exempel kontraster bra med sitt automatiska hdr-läge. I kameraappen finns en hel del olika speciallägen och några av dem kan vara riktigt underhållande. Förutom makroläget som möjliggörs av makrolinsen så finns möjligheter att kombinera video och stillbild på ett effektfullt sätt i en så kallad cinemagraf, du kan ta bort bakgrunden i en bild eller använda vanliga porträttläget med oskarp bakgrund. En hel del kreativa möjligheter alltså. Makroläget tillför tyvärr inte särskilt mycket. Utöver att du måste hålla dig flera centimeter från motivet blir bilderna ändå ofta suddiga eftersom minsta rörelse eller vindspust påverkar, som när jag försöker ta bild på en krypande myra eller en blomma utomhus. Slutartiden blir för lång. Kameraappen sparar också det läge du använde senast, så har jag tagit en makrobild är det det läget som är aktivt även nästa gång jag startar kameran, vilket kan vara irriterande om man vill ta en snabb ögonblicksbild.

När det gäller selfies så finns här dubbla selfiekameror, vilket gör att du även kan få vidvinkel och därmed få plats mer fler personer i bild.

Anpassar grundfunktionen

Motorola har alltså lagt en hel del krut på kameraappen och när det gäller resten av mjukvaran finns även där en del unika lösningar. Som tidigare så håller sig Motorola nära Androids standardutförande och använder till exempel Googles appar för samtal, meddelanden, fotogalleri. Dessutom finns Moto-appen där tillverkaren samlar en rad olika verktyg, som möjligheten till styrning av telefonen med hjälp av rörelser. Du kan till exempel vicka på telefonen för att starta kameran eller hugga med den i luften för att tända lamporna och använda telefonen som ficklampa. Allt detta känns igen från tidigare Motorola-mobiler. Motorola har i sitt gränssnitt som de kallar My UX även kompletterat med olika teman så du kan anpassa utseendet på telefonen och dessutom finns till exempel ett spelläge som så många tillverkare har idag, ett spelläge som gör att du slipper appaviseringar och samtal som avbryter ditt spelande, samt har snabb tillgång till relevanta inställningar och extrafunktioner i ett verktygsfält. Någon telefon för de allra mest krävande spelen är dock inte Moto G 5G Plus. Där sätter systemchippet käppar i hjulen. Motorola har utrustat skärmen med förhöjd uppdateringsfrekvens till 90 bilder per sekund istället för normala 60, vilket gör att telefonen känns snabb när du till exempel bläddrar mellan startskärmar, scrollar i webbsidor och liknande, men när du ska starta eller köra mer krävande appar eller växla mellan olika appar blir det en viss väntetid.

Långsmal

Skärmen i telefonen är i långsmalt 21:9-format, vilket dock inte är lika extremt idag som när det först introducerades. En hel del telefoner idag har ju i alla fall 20:9-format, helt enkelt ett sätt för att göra telefoner med större skärmar som ändå är greppbara. Det gör det dock svårt för att inte säga omöjligt att nå den övre delen av skärmen när man använder telefonen med en hand och just i övre delen finns ju en hel del av Androids viktiga funktioner. Till exempel adressfältet i webbläsaren.

Det är inte utan att Moto G 5G Plus känns lite obalanserad i sin uppsättning av funktioner. Idag har du mycket begränsad nytta av 5G-stödet och med telefonens tillkortakommanden på en rad andra områden hade jag föredragit en förbättring på de områdena framför 5G-stödet. Det är inte nödvändigtvis så, när vi tittar på konkurrerande mobiler, att 5G-stöd driver upp priset, men det finns ändå anledning att jämföra telefoner i samma prisklass för att hitta en med en funktionsmix som passar dig.

Batteritest

Batteriets videotid: 10 h 25 min

Frågor och svar

Känns det som ett bygge med hög kvalitet?

Telefonen känns robust och tålig eftersom skal och baksida är av plast, däremot känns den just därför inte direkt lyxig. Det följer med ett genomskinligt, skyddande skal direkt i kartongen.

Varför långsmal skärm?

Det kan möjligen vara bra om du vill använda två appar sida vid sida i delad skärm. Till exempel om du vill se en videostream i toppen av skärmen samtidigt som du använder resten av skärmen till annat.

Vattentålig?

Nja. Motorola kallar det “vattenavvisande design” vilket gör att den ska klara skvätt eller lätt regn, men det finns ingen ip-certifiering och telefonen kan inte doppas i vatten.

Ett alternativ:

För bättre bilder

Oneplus nya mellanklassmobil har mycket gemensamt med Moto G 5G Plus, men Oneplus Nord som telefonen heter, har en bättre kamera. Andra alternativ kan vara Samsung Galaxy A71 eller något dyrare Xiaomi Mi Note 10.

Testbild

I mörker blir bilderna från Moto G 5G Plus inget vidare alls, men i dagsljus klarar den sig bättre och den automatiska HDR-funktionen ger fint tonomfång även när motivet har starka kontraster.