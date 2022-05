Test: Netgear Orbi 5G NBK752 – Både bredband och 5g-router

Till en början har jag svårt att reda ut vad det är jag egentligen testar. Alltså själva produktnamnet. Netgear har en förkärlek för att dels använda produktnamn som är så generella att mer än en produkt kan heta samma sak, dels strössla med bokstavs och sifferkombinationer som inte heller nödvändigtvis är unika för den produkt de gäller. Lättast verkar du hitta just den här kombinationen genom att söka på NBK752. Det du får upp då är en bredbandsrouter med både Ethernetanslutning till fast bredband och simkortplats för uppkoppling via mobilnätet med 5G. Denna router säljs även separat under namnet NBR750. I förpackningen finns även en satellitenhet som skapar ett meshat Wifi 6-nät tillsammans med bredbandsroutern, för bättre yttäckning.

Själva den unika egenskapen, att du får ett Wifi-nät som utnyttjar 5g-nätet för sin uppkoppling, känns inte självklart säljande. Åtminstone i Sverige måste det vara svårt att hitta en plats som inte har tillgång till fast bredband via fiber eller kabelteve, men som har 5g-täckning. Om man å andra sidan släpper att det ska just vara 5g finns det definitivt situationer där det är en poäng att ha en bredbandsrouter som även har mobilnätskoppling. Det kan vara som en ren reservfunktion, eller du har en router du flyttar mellan två platser säsongsvis, eller du behöver tillförlitligt internet men har instabil fast uppkoppling… ingen av dem kanske något som alla känner igen sig i, utan snarare många små specialfall. Det viktiga är kanske att du inte är låst till att använda routern via mobilnätet, den kan även fungera som en helt vanlig bredbandsrouter ansluten till fast nät.

Huvudroutern är en bastant pjäs som inte går att klämma in på vilken hatthylla som helst. Den har utöver simkortsplats och ethernetuttag för anslutning till bredband ytterligare ett par ethernetportar för direkt anslutning av datorer och kontakter för externa antenner som ska förstärka signalen. Dessa antenner följer dock inte med. Satellitenheten är lika stor men lättare och känns direkt bräcklig. Plastdelar rör sig i förhållande till varandra och det känns som om jag skulle kunna råka bryta sönder den av misstag.

Installation med strul

Du konfigurerar Netgear Orbi 5g (jag tänker kalla den så i texten även om det kan syfta på mer än en produkt) med Netgears app. Jag har vaga minnen från förra gången jag testade Netgear att jag inte gillade appen, och dessa minnen är snart nog återigen min verklighet i nuet. Nästan vartenda steg i installationsprocessen genererar felmeddelanden. Under installationens gång hävdar appen bland annat upprepade gånger att den inte kan hitta routern, appen kraschar och måste startas om ett par gånger, och den vill installera ny firmware till routern men misslyckas med det. Det är verkligen inte förtroendeskapande, men till slut, efter att ha försökt och försökt igen är allt klart.

Under installationen vill Netgear att jag ska aktivera deras säkerhetsprogramvara, något jag (återigen baserat på erfarenhet) försöker men misslyckas med att undvika. Efter det får jag ett par notifieringar för varje enhet som ansluter till nätet samt ytterligare ett par en gång i veckan, samtliga för att tala om att det inte finns något att rapportera eller att den nyss anslutna enheten inte utgör någon säkerhetsrisk. Att bombardera en med notifieringar för att tala om att man inte har något att säga är direkt provocerande.

Sedan behöver jag konfigurera routern som jag vill ha den. Den är förinställd på att bara använda mobilnätet, och dessutom 4g och inte 5g, och jag får gräva djupt i inställningarna för att ändra det. Väl där kan jag välja mellan att använda mobilnätet (och jag kan slå på 5g) eller det fasta nätet, eller att den ska använda det ena med detandra som reservalternativ om förbindelsen skulle brytas. Den här funktionen skulle man ju vilja ha betydligt mer lättillgänglig så att man kunde växla med ett knapptryck, på enheten och på mobilen.

När jag väl har ställt om till att i första hand använda fastnätet och i andra hand mobilnätet vill Orbi 5G för säkerhets skull efter ändrad inställning att jag drar igenom hela installationsförfarandet från början. Även om det strular mindre denna gång är det inte roligt.

Bra men inte bättre

När väl allt är konfigurerat kräver man mest av ett wifi-nät att det ska ge en stabil, strulfri internetuppkoppling utan att göra något väsen av sig. Det klarar Netgear Orbi 5g för det mesta. Men det är en rejält dyr produkt med stora och klumpiga routrar. Då väntar man sig att de ska vara snabbare, stabilare eller klara flera samtidiga uppkopplade enheter jämfört med en billigare produkt. Jag kan inte påstå att jag märker av någotdera. När jag hastighetstestar får jag helt okej resultat men inte nämnvärt bättre än billigare alternativ, till exempel TP-link Deco X60, där man får tre enheter i stället för två och till betydligt lägre pris. Till och med min gamla Google Wifi klarar ofta att hålla jämnt tempo med Orbi 5g i många fall. Den utmärker sig inte heller nämnvärt med bättre räckvidd eller starkare signal genom väggar. Vad gäller stabiliteten händer det att jag tappar förbindelse precis som det gör för andra wifi-routrar.

Netgear Orbi 5g gör det jobb jag förväntar mig av den, men till en prislapp som är för hög, och med onödigt lidande för att komma dit.