Test: Nokia G50 – Saknar det mesta

När vi ska köpa en ny mobiltelefon, eller något annat för den delen, handlar det ofta om att väga vad du behöver mot vad du är beredd att betala för det. Förmodligen tillåter din budget inte att du investerar i precis allt du tycker är bra så det får bli en kompromiss. Nokia G50 är en telefon som kostar i dagsläget ungefär 3000 kronor och den landar därmed i en priskategori där många andra tillverkare också konkurrerar. I Nokia G50 är det lättare att se vad tillverkaren HMD Global sparat in på, nämligen i stort sett allt, än att se vad telefonen faktiskt bidrar med till prisklassen.

Eftersom telefonen har Android och version 11 av det systemet så garanteras ju en lägstanivå av funktion. Jag kan lyssna på Spotify, se på Netflix, ta bilder, navigera med gps och Google Maps, jag kan använda den röststyrda Google-assistenten och jag kan lyssna på FM-radio via ett trådat headset om jag vill det. Och så klart läsa och skriva e-post och surfa på webben, till och med via 5G. Allt det mest grundläggande fungerar alltså, men det är på gränsen och telefonen bjuder egentligen inte på någon njutning i något steg. Man kan få känslan att HMD Global prioriterat 5G i den här telefonen och sparat in på nästan allt annat. Det räcker med att jag byter till en annan telefon i ungefär samma prisklass för att ännu tydligare se skillnaderna. Det är som om en helt annan värld öppnar sig i den andra telefonen och respons i systemet, skärmkvalitet, ja allt är bättre på andra sidan.

Ett minimum

Om jag ska sammanfatta så levererar Nokia G50 ett minimum av funktion. Det innebär i praktiken att mer krävande applikationer är uteslutna. Avancerade spel till exempel och telefonen misslyckas därmed även att köra flera av de benchmarkappar vi använder för att mäta prestanda. Fördröjningar i systemet är också påtagliga, så även vid enkla manövrar som att starta appar, surfa och växla mellan appar går det långsamt. Till det yttre känns telefonen relativt påkostad och batteriet är väl tilltaget på 5000 mAh, men det räcker inte på långa vägar för att lyfta helhetsintrycket.

Skärmen i Nokia G50 är stor, 6,82 tum, vilket gör att när jag håller den i handen så räcker mina fingrar bara ungefär halvvägs. Det är alltså en telefon det är uteslutet att kunna använda med en hand fullt ut. Kamerorna i telefonen får jag inledningsvis orättvist dåligt intryck av eftersom skärmen inte gör bilderna rättvisa. Bilderna jag tar med Nokia G50 blir alltså betydligt bättre när jag tittar på dem i datorn, på en bättre skärm än när jag ser dem i telefonens skrm. Med det sagt är kamerorna inget som imponerar. Vi får huvudkamera, vidvinkel och djupsensor, alltså ingen optisk zoom. Huvudkameran klarar bilder i dagsljus bra, men så fort det blir lite mörkare blir det svårare att få bra bilder och det gäller särskilt vidvinkeln som får kämpa både med svagt ljus och skärpa. Bilderna från vidvinkelkameran kan lätt bli skarpa och flammiga i färgerna.

Visst har Nokia G50 de grundläggande funktionerna man förväntar sig i en telefon idag, men den har nästan inget utöver det, vilket gör att konkurrenterna lätt överträffar den.

Batteritest

Batteriets videotid: 10 h 40 min

Testbild

I dagsljus kan du få fina bilder, men det blir svårare när förhållandena är mer utmanande.