Test: Nokian 8210 4G – enkelhet och frustration

Är man någonstans i yngre medelåldern och uppåt blir man sannolikt lite lätt nostalgisk när man ser en plastig mobiltelefon med knappar som det står “Nokia” på. Det är i alla fall så jag känner när jag packar upp den lilla Nokia 8210 4G som har lånat sitt namn från den där lilla, lilla telefonen som väl var bland det minsta som gick att uppbringa utan att knapparna blev otryckbara. Och det är nog nostalgiker och de som behöver någon form av digital avgiftning som är målgruppen för den här telefonen. Eller om du kanske behöver en billigare andratelefon som du inte behöver vara lika rädd om och som inte behöver ha alla smarta funktioner.

Att det står “Nokia” på telefonen är dock mestadels en logga. Bakom telefonen ligger HMD Global som har köpt upp Nokias telefontillverkning och rätten att använda varumärket. Om det skulle stå “HMD Global” istället för “Nokia” så skulle en stor del av nostalgipoängen försvinna, om inte alla. Den är större än sin äldre namne (tack och lov), samt har fått en större skärm och känns på något sätt plattare. Skärmen är 2,8 tum och har en upplösning på 240 x 320 pixlar, och har alltså en “något” lägre upplösning än vad vi är vana vid i dagsläget. 8210 4G är lätt, men också väldigt plastig. Den känns billig, men knapparna är ungefär som jag minns dem.

Snake är en av höjdpunkterna med 8210 4G.

Moderniteter

Några av de moderniteter och nyheter som dyker upp i 8210 4G är bland annat att den har stöd för 4G (även om det kanske inte är surfvänlig telefon). Den har också bluetooth och en kamera med 0,3 megapixlel, det senare kanske inte är att anse som en modernitet ändå.

Frågan är också hur användbar bluetoothkopplingen är. Det är inga jätteproblem att koppla samman telefonen med ett par hörlurar, men jag kan för mitt liv inte lyckas få telefonen att spela upp ljudet genom dem, även om jag blir informerad om att ljudet nu går till den kopplade enheten när jag ansluter hörlurarna. Jag provar med flera olika par hörlurar och in ear-lurar och gör om bluetoothkopplingen ett orimligt antal gånger, men ljudet fortsätter att spraka ur telefonens högtalare. Frustrationen blir ännu något större när radioappen vänligt informerar om att ljudupplevelsen kan bli bättre om jag ansluter ett par hörlurar, när jag sitter med hörlurarna på mig och de är anslutna till telefonen.

Måhända kan Nokian 8210 4G fungera som en andratelefon eller kanske något för barn.

Notera också att jag skrev att jag inte hade några jätteproblem med att koppla ihop hörlurarna med telefonen. Men det var inte helt självklart hur man skulle göra med halvdolda menyalternativ och annat stök. Det enklaste är nog att använda sig av 3,5mm-ingången och ett par hederliga hörlurar med sladd.

Vill du lyssna på annat än radio så blir det till att ladda in mp3-filer i telefonen via micro-usb-uttaget. Telefonens interna minne fylls upp ganska fort, men du har möjlighet att stoppa in ett microSD med upp till 32GB minne.

Navigation

Det går väl an att knappa sig runt på telefonen för att ta sig till de olika funktionerna. För att snabba upp lite kan du lägga till genvägar på de två övre knapparna på knappsatsen, men till min bestörtning går det inte att lägga till Snake som snabbval, istället kan du välja saker som musik, radio, meddelanden, kamera, bilder, kalender, alarm och så vidare.

0,3 megapixlar som sensorn i kameran har genererar kanske inte några superbilder. Men den kan likväl användas för att skapa suddiga minnen.

Ingen appbutik

Det finns inga möjligheter att ladda in nya appar i telefonen utan du får nöja dig med den underhållning och de verktyg som finns. Facebook finns som alternativ och vill du surfa är det webbläsaren Opera mini som gäller. Upplevelsen att försöka surfa på en Nokia 8210 4G är inte allt för frustrationsfri så jag lyckas läsa lite nyheter innan jag tröttnar och ger upp eftersom gränssnittet helt enkelt är för långsamt och krångligt.

Däremot finns det ett par spel där Snake och Tetris kanske är kronjuvelerna, om man kan uttrycka sig på det viset.

För vem och varför

Ja, Nokia 8210 4G är kanske inget man köper som enda telefon om man inte är i akut behov av en digital avgiftning eller verkligen inte vill ha ut mer av sin telefon än att ringa och smsa. Och till och med smsa, då med hjälp av T9 för att skriva ord, kan ju vara minst lika frustrerande som det var 2001. Den kan också vara en kul grej, en liten nostalgitripp eller bara en spelplattform för Snake och Tetris. Om det är värt det för runt 900 kronor, ja, det beror nog på hur starka känslor den väcker hos dig.