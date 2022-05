Test: Samsung Galaxy A33 – Prisvärd lillebror

Jag har svårt att inte jämföra Samsung Galaxy A33 med storebror Galaxy A53 när jag gör det här testet. Jag testade Galaxy A53 för ett par veckor sedan, de två telefonerna släpptes ungefär samtidigt, har nästan identisk design, kommer i samma färger, har nästan samma mått och vikt, och drivs av samma chipset. Samsung Galaxy A33 kostar drygt 4000 kronor, Galaxy A53 är lite mer än en tusenlapp dyrare. Frågan jag ställer mig är vilken skillnad denna tusenlapp gör åt ena eller andra hållet.

Lustigt nog reagerar jag direkt på hur mycket billigare Samsung Galaxy A33 känns. Inte till utseendet, lägger jag dem på ett bord med baksidan upp har jag svårt att se vilken som är vilken, och den främsta skillnaden är att plastramen på sidorna på A33 är matt medan den är blank på A53. Däremot känns materialet på plastbaksidan och ramen subtilt billigare och plastigare på Samsung Galaxy A33 än på A53. Framifrån märker man å andra sidan att de svarta ramarna runt skärmen är tjockare på Galaxy A33, i synnerhet i nederkant. Selfiekameran på Galaxy A33 är infälld i en droppformad urgröpning på Samsung Galaxy A33 medan den är i ett kamerahål på A53.

Billigare skärm

Startar man mobilerna så märker man ännu mer av att skärmen på Galaxy A33 tillhör en billigare mobil. Skillnaderna är subtila såsom lite lägre maximal ljusstyrka och en uppdateringsfrekvens på 90 Hz istället för 120 Hz, men bägge har Amoledskärmar med full HD-upplösning. På egen hand är skärmen till Galaxy A33 fortfarande bra, även om den inte hör till Samsungs bästa, med fin färgåtergivning, svart svärta och förvånansvärt bra läsbarhet i direkt solljus tack vare Samsungs systemfunktion som vrider upp färgmättnaden när mobilen känner av direkt solljus.

Chipsetet i mobilen heter Exynos 1280, och om det kändes lite underdimensionerat i Samsung Galaxy A53 (i synnerhet som det gjorde mobilen långsammare än föregångaren A52s) är det inget jag stör mig på för den här prislappen. Telefonen känns inte blixtsnabb men inte heller direkt långsam. Möjligen kan jag tycka att en ny telefon för 4000 kronor borde stödja wifi 6-standarden, men det är ingenting som egentligen stör användarupplevelsen så mycket.

Plasten känns som sagt lite billig, men formgivningen är tilltalande och plast är ett bra och tåligt material. En extra bonus är att telefonen är vattentät enligt IP67, vilket betyder att den tål regn och om du har tur att tappas i toaletten eller från bryggkanten utan att bli vattenskadad. Det är ovanligt i den här prisklassen.

Fingeravtrycksläsaren sitter i skärmen, och du får knacka på telefonen för att se var du ska sätta fingret, för den här mobilen saknar så kallad always on-display, en annan skillnad mot storebror A53. Du kan alltså inte utnyttja att du på en amoledskärm kan slå på enskilda pixlar till att alltid visa klockan och notifieringar. Fingeravtrycksläsaren fungerar i alla fall rätt bra, även om den är lite känsligare och långsammare än vad fingeravtrycksläsare som inte är inbyggda i skärmen brukar vara.

Varierande kameror

Kamerauppsättningen är kanske den största skillnaden mellan Galaxy A33 och A53. Huvudkameran här är på 48 megapixel mot 64 megapixel i A53, och jag försöker verkligen bevisa för mig själv att kameran på A53 är bättre, men lyckas inte. Möjligen är Samsung Galaxy A33 lite sämre på mörkerfoto, men nattläget är å andra sidan riktigt bra på att förbättra resultatet. Jag jämför även kameran mot Samsungs toppmodell Galaxy S22 och tycker att den står sig bra, för det mesta har jag svårt att bestämma mig för vilken av bilderna som är bäst.

Som standard tar Galaxy A33 bilder i 12 megapixels upplösning. Du kan välja att ställa in den på 48 megapixel, och bildresultatet blir skarpare men lite mer ljuskänsligt. Det finns ingen zoomkamera, men vid två gångers zoom blir bilderna ungefär lika skarpa som i 48-megapixelläget, vilket visar att man utnyttjar de extra pixlarna till att skapa en skarpare bild och inte bara zooma in digitalt. Kameran har även förvalda lägen för fyra och 10 gångers zoom, men då blir inte bilderna skarpare än om du tar en bild med två gångers zoom och knipzoomar in i den färdiga bilden. Åtminstone bilderna med fyra gångers zoom tycker jag fortfarande är fullt användbara. I detta avseende är kameran på Galaxy A33 till och med bättre än på storebror A53, som inte är särskilt bra på inzoomade bilder.

Vidvinkelkameran däremot, är inte bra på Galaxy A33. Kantförvrängningarna är brutala och kompenseras inte i efterbehandlingen, och bilderna blir trots att de är lågupplösta inte skarpa vid full inzoomning.

Om de övriga två kamerorna kan man säga att makrokameran är marginellt bättre för att ta närbilder, medan det är oklart om djupsensorn gör någon skillnad. Dyrare telefoner brukar klara av att ta bra bilder med artificiell oskärpa utan någon särskild djupsensor.

Telefonen har Android 12 med Samsungs One UI 4.1, vilket å ena sidan innebär ett användargränssnitt som är snäppet vassare än Googles eget gränssnitt, å andra sidan att inte så mycket har hänt i systemet de senaste två åren. Du får mycket förinstallerade tjänster och appar, många av dem bra, men är du inte intresserad av Microsoft Onedrive eller Samsung Smart Things blir det förstås många skräp-appar. Samsung har tänkt mer än Google på hur man bäst interagerar med en skärm där man inte kan nå över hela skärmen med en hand, och anpassat gränssnittet efter det. Samsungs betaltjänst stöder också betydligt fler banker än Googles. Men jag kan inte känna att jag behöver Samsungs webbläsare som alternativ till Google Chrome.

Kortare men ändå bra batteritid

Med lika stor skärm och lika stort batteri (och samma processor) kunde man väntat sig samma batteritid från Samsung Galaxy A33 som från A53. Att vi får någon timme mindre här beror troligen på att den billigare skärmen i A33 drar mer ström. Över tolv timmars skärmtid är fortfarande ett utmärkt resultat i vårt test, men det ska sägas att när telefonen går ner i strömsparläge de sista timmarna av testet drar den ner ljusstyrkan på skärmen så mycket att den blir nästan oläsbar.

Som helhet, och utan jämförelser med andra mobiler är Samsung Galaxy A33 en trevlig men stor telefon som klarar sina uppgifter och känns hyfsat prisvärd. Titta bara inte för noga på telefonen bredvid i butiken om du vill spara en tusenlapp.

Å andra sidan

Erik Mörner: Jag skulle sammanfatta den enkelt som “tillräckligt bra”. Byggkvaliteten och materialvalen är det inga fel på, skärmen är högkvalitativ och har bra ljusstyrka och kontrast, kamerorna gör vad de ska. Det är inte den snabbaste telefonen, men den fungerar och mer än så.

Frågor och svar

Hur är högtalarljudet? Telefonen har stereohögtalare med hyggligt ljud, men inte balanserade för riktig stereoeffekt.

Hur är vibratorfeedbacken? Ganska skrällig, ytterligare ett område där telefonen känns lite billigare.

Hur länge är telefonen garanterad systemuppdateringar? Samsung lovar hela fyra större systemuppdateringar och fem års säkerhetsuppdateringar.

Ett alternativ

Samsung Galaxy A52s säljs när detta skrivs för mindre än Galaxy A33, och den är både snabbare och har bättre skärm och kamera. Men den kommer att sluta få systemuppdateringar ett år tidigare.

Kameraexempel

Huvudkameran levererar oftast bilder med fin färgåtergivning och bra skärpa.