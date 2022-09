Test: Shokz Openrun Pro – hörlurar som skakar om

Shokz är en tillverkare som har en lite annorlunda designfilosofi och tankar kring hur ljudet ska in i öronen. De använder vad de kallar benledning (något som även till exempel Huawei använt sig av), alltså att ljudet delvis överförs via vibrationer istället för bara via högtalare. Deras hörlurar är främst tänkta att användas vid träning och deras Openrun Pro är inte något undantag (vilket kanske kan anas av namnet). Konstruktionen består av två bågar med en liten dosa med högtalare som hängs över öronen så att den lilla dosan sitter precis framför örat. Dessa två bågar sitter på ytterligare en flexig båge som kopplar samman de två “öronhängarna” som gör att det blir en enhet. Bakom örat är en liten kloss som på ena sidan (höger) har två knappar som används för att justera volym och för att slå av och på hörlurarna. På dosan framför vänster öra finns en knapp som du använder för att spela upp, pausa, svara på samtal, lägga på och starta Googleassistenten.

Hörlurarna är lätta att koppla till telefon, dator eller vad du nu vill lyssna ifrån (så länge det har bluetooth). Det finns en app du kan ladda ner som kan användas till exempel för att byta mellan standard EQ och det som kallas vocal. Röstläget ska fungera bättre för röstbaserade ljud. Men efter att ha provat de två lägena i början av testperioden har jag nästan bara använt standardläget, det andra läget ger inte jättemycket bättre röstljud, men det ger märkbart sämre ljud för musik eller annat.

Hur funkar det då?

Det här med att Shokz förlitar sig på att basljudet ska in i huvudet via vibrationer istället för stora högtalare kombinerat med högtalare som sitter i de små dosorna som sitter framför öronen, ja hur bra fungerar det? Det fungerar, men ljudet när man lyssnar på musik går inte att jämföra med ett par hörlurar som sluter tätt runt, på eller i öronen. Det blir inte samma fyllighet eller djupa bas. Men däremot fungerar de ypperligt till röstbaserade ljuduppspelningar, alltså poddar eller liknande. Och jag har använt dem mycket för att lyssna på just detta till vardags. När jag varit ute och tränat, vilket är det dessa hörlurar främst är tänkta för så är ljudet också bra. Det blockerar en del vindbrus genom sin utformning, men om man till exempel cyklar fort så kommer vindbruset att tvinga dig att höja volymen.

Men det fina är alltså att eftersom själva högtalaren sitter framför örat så är örat helt fritt för att även plocka upp omgivningens ljud. Det här är en stor fördel när du är ute och springer, cyklar i trafik eller något annat där det är viktigt att uppfatta vad som händer runt om dig. Det fungerar för övrigt också bra att gå runt och lyssna på saker hemma men ändå höra när någon pratar med dig. Dock verkar det som att ljud rakt framifrån är det som går igenom sämst, möjligen för att det då konkurrerar mest med högtalarens ljud och design.

Passformen är helt okej, den kan upplevas lite “sladdrig” dvs som att de inte riktigt sitter på plats, men de har vare sig ramlat av eller åkt snett medan jag använt dem. Däremot fungerar de dåligt om du vill ligga på rygg och lyssna på något.

Openrun Pro är IP55-klassade och jag har haft dem på mig under många timmar i regn utan att de havererat. Batteritiden uppges vara tio timmar och jag kan inte påstå att jag märkt att det inte skulle stämma. De laddas på en timme ungefär, men efter fem minuter med sladden i kan du lyssna i 1,5 timme.

Sammanfattningsvis

För den som vill ha ett par hörlurar som ger bra ljud och samtidigt låter dig höra omgivningens ljud. De fungerar ypperligt vid träning, vilket är deras huvudsyfte, men de fungerar också i andra sammanhang, till exempel på kontoret eller något annat ställe där du vill lyssna på saker men samtidigt vill vara tillgänglig. Andra hörlurar som har samma idé är till exempel Sony Linkbuds, som har samma fördelar och nackdelar vad gäller ljudet, men med en sämre batteritid i själva hörluren (dock bättre om man räknar in att de kan laddas i asken). Openrun Pro är mer inriktade till de som söker träningslurar och de kostar ett par hundringar mer, men har fördelen att du slipper ha något i örat. VIlka du väljer skulle jag säga beror på vad du främst tänker dig för användningsområde, ska du träna? Ja, då kanske Shokz är aningen bättre.