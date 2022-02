Lanserade: Sony Linkbuds – hörlurar med motsatsen till brusreducering

Sony presenterar Sony Linkbuds som ett helt nytt hörlurskoncept. Öppna hörlurar finns så klart redan på marknaden, men med Linkbuds vill Sony ta konceptet ytterligare ett steg. Istället för brusreducering där Sony är ledande satsar man här på motsatsen. Istället för att skärma av omgivningsljud och skapa din egen lilla bubbla med musik så släpper Sony Linkbuds in omgivningens röster och ljud för att du enklare ska kunna agera eller kommunicera med människor i närheten utan att ta av dig lurarna. Hörlurarna har alltså ett fysiskt hål som rent faktiskt släpper in omgivningens ljud, något som synd tydligt när du tittar på designen. Det här ska enligt Sony vara användbart på promenaden, när du tränar, jobbar och i många andra sammanhang när du både vill lyssna på innehåll och samtidigt vara uppmärksam på vad som händer runt dig.

Gammalt koncept

Faktum är att konceptet inte är nytt. Sony själva släppte redan sommaren 2018 Xperia Ear Duo med samma koncept. Skillnaden nu är dock att det handlar om ett par betydligt mindre och smidigare hörlurar. Sony Linkbuds väger 4,1 gram per hörlur och det medföljer ringar i fem olika storlekar för att de ska sitta säkert och stabilt i örat. Hörluren vilar alltså i örat och trycks inte in i hörselkanalen. Tanken är att du ska kunna ha lurarna på dig även under längre perioder utan att det ska bli obekvämt och att de är lätta och små ska vidare göra att de inte gör sig påminda i onödan.

Sony Linkbuds har samma V1-chipp som Sonys tidigare hörlurar, men med den skillnad då att i de här lurarna så saknas det alltså brusreducering. Artificiell intelligens ska i alla fall se till att lurarna känner igen din röst och skalar bort annat ljud så att ljud under samtal ska vara tydligt oavsett bakgrundsljud. Du kan dessutom ställa in så att volymen i lurarna anpassar sig efter omgivningsljudet så att högt trafikbuller till exempel innebär att volymen höjs för att överrösta det.

Styrs med tryck på kinden

Hörlurarna har även funktionen Speak to chat som vi känner igen från tidigare modeller där det du lyssnar på pausas så fort du börjar prata. Det här ska vara för att du ska kunna börja prata med någon du möter utan att ta hörlurarna ur öronen.

Nytt i Sony Linkbuds är det speciella sättet att styra funktionerna. Du kan trycka en eller flera gånger för att styra musik och samtal, men du trycker inte på själva lurarna utan på din kind, strax framför hörlurarna alltså. När du gör det så känner lurarna av vibrationen och gör de inställningar du önskar.

Övriga funktioner som Sony fått in i dessa små lurar är koppling till röstassistenter som Google Assistant och Alexa, stöd för Android Fast Pair och funktioner för att förbättra ljudkvaliteten där komprimerad musik skalas upp för att kompensera för komprimeringen.

Batteritiden är 5,5 timmar på en laddning i själva lurarna och till det tillkommer 12 timmar i laddfodralet, totalt 17,5 timmars lyssning alltså. Snabbladdning gör också att 10 minuters laddning ger 90 minuters musiklyssning.

Priset för Sony Linkbuds blir 2200 kronor och de börjar säljas i Sverige slutet av februari eller början av mars.