Test: Sony Xperia 5 II – Välpolerad Sony

Många är de mobiltillverkare som fallit från toppen. Philips, Nokia, HTC med flera. Sony har haft kraftigt vikande försäljning de senaste åren och har svarat på det med vad som nästan kan beskrivas som bunkermentalitet. I stället för att försöka hinna ikapp konkurrenterna där man halkat efter verkar man närmast ha slutat titta på dem helt och istället kör man sitt eget race. Ett race där funktioner från Sonys kamera-, ljud- och TV-värld är viktigare säljargument än heltäckande skärm med krökta kanter eller superzoom i kameran.

Det funkar. Jag är kanske inte såld på alla beslut som Sony fattat, men just att man fattar egna beslut i stället för att bara följa strömmen ger deras telefoner personlighet, och kanske är det därför jag har lätt för att gilla Xperia 5 Mark 2 (som vi från nu skriver ut namnet för tydlighets skull). Detta trots att jag egentligen inte gillar långsmala skärmar.

Sonys stenhårt konsekventa satsning på 21:9-formatet ger ovanligt långsmala telefoner, något som förstärks av att man vägrar att fälla in selfiekameran i skärmen vilket ger ytterligare lite kant på telefonens översida. Detta förtar till stor del fördelen med telefonens i övrigt smidiga format, för visserligen är Xperia 5 Mark 2 lite smalare än Samsungs minsting Galaxy S20, men den är samtidigt mer än 6 mm högre. Det gör att telefonen blir topptung, och jag tycker inte att telefonen fungerar att använda med en hand, trots att den är smal. En telefon med kortare skärm hade varit mer handvänlig.

Inte mer innehåll

Sony hävdar att med mer avlång skärm får man in mer på skärmen, men egentligen handlar det ju mer om vilken inzoomningsgrad som är förinställd i systemet. Sony har valt liten text som standard, och ja, då får man ju in mer på skärmen. Den andra fördelen Sony framhåller är att du kan titta på video i 21:9-format utan svarta kanter. Det är sant, men för alla andra videoformat, som ju är vanligare, får du i stället svarta kanter på sidorna nu.

Sony lägger också in funktioner för att dela skärmen mellan två appar, men jag tycker det är få användningsområden där man har glädje av detta på en så liten skärm som här, i synnerhet som skärmtangentbordet tar upp det mesta av utrymmet i det ena fönstret om man behöver mata in något.

Å andra sidan har Sony snarare visat sig vara före sin tid med långsmal skärm. I år har de närmast blivit standard i Androidmobiler, med det bara lite mindre långsmala formatet 20:9. Jag kan inte heller påstå att jag stör mig på den svarta listen i telefonens överkant. Jämfört med föregångaren Xperia 5 har skärmen flyttats lite uppåt, så att det är mer list i botten och mindre i överkant. Det gör det lättare att skriva på skärmtangentbordet. Sony använder också utrymmet till två framåtriktade högtalare med stereoljud, och högtalarljudet är också bättre än snittet för en mobil.

Förbättringarna jämfört med förra årets Xperia 5 är många. Formatet är i stort sett detsamma, men telefonen har blivit 0,2 mm tunnare. Vi får förstås det nya toppchipsetet Snapdragon 865, med 5g. Prestanda är oklanderlig, telefonen är så blixtsnabb i responsen som man kan kräva av en ny toppmodell, och dessutom har skärmen fått 120 Hz uppdateringsfrekvens, vilket gör den mer följsam vid skrollning. Skillnaden mot 60 Hz-skärmar märks mer på större skärmar, men det är ändå så att när man väl vant sig vid 120 hertz är det svårt att gå tillbaka till skärmar med långsammare uppdatering.

Headsetjacket återinfört

3,5 mm-jacket för headset som saknades på Xperia 5 är tillbaka på årets modell, och Sony har dessutom ansträngt sig extra för att det ska ha bra ljudkvalitet. Dels genom att isolera uttaget ordentligt från störningar, dels med sin ljudförbättringsteknik DSEE Ultimate som gör anspråk på att kunna skala upp lågupplöst ljud till bättre kvalitet. Det går naturligtvis inte att återskapa förlorad information, så det handlar mer om att gissa med algoritmer, och purister kan välja att stänga av den funktionen.

Kamerorna är det område där Sony beter sig som mest egensinnigt. Man är sist av mobiltillverkarna att ha kvar den separata kameraknappen, och snarare än att följa övriga mobilkameratillverkare försöker man i stället efterlikna Sonys egna system- och kompaktkameror.

Det innebär bland annat att den super-slowmotion på 960 bilder per sekund som Sony var först med en gång i tiden saknas, 120 bilder per sekund är det bästa man kan få, låt vara i 4K och HDR. Man hittar inte heller någon kamerasensor på 108 megapixel eller teleskopkamera för ultrazoom. Vi får i stället tre likvärdiga kameror på 12 megapixel vardera, med normalt utsnitt, vidvinkel och tre gångers optisk zoom. Fast Sony talar hellre om dem som 16, 24 och 70 mm-objektiv, som på en systemkamera.

Det är inga dåliga kameror. Mycket har sagts om det konstiga i att Sony inte kan göra en mobilkamera som tillhör de bästa trots att de tillverkar sensorerna som används av de bästa mobilkamerorna, men om vi accepterar att vi inte kommer att få en kamera som den i Huawei P40 Pro eller Samsung Galaxy S20 är huvudkameran ändå helt okej, med naturlig färgåtergivning och bra skärpa. Gräsmattor ser gärna lite utsmetade ut, och det behöver inte vara väldigt mörkt för att nattläget ska kicka in som utesluter rörliga föremål eller en ostadig hand. Mörkerfoto är inte denna mobils starka sida.

Bättre andrakameror

Å andra sidan är zoomkameran och vidvinkelkameran bättre än många andra. Där en del andra tillverkare, åtminstone i mobiler för under 10 000 kronor, slänger in lite enklare och billigare extrakameror märks det att zoomkameran är bra på sitt arbetsområde för tre gångers förstoring, som är en rätt användbar inzoomningsgrad. Kom ihåg att om du vill ha tre gångers optisk zoom på en kamera med 5x zoom kan inte zoomkameran hjälpa till utan det blir digital zoom från huvudkameran i stället. Det gör att Xperia 5 mark 2 faktiskt överträffar Huawei P40 Pro på just tre gångers zoomnivå när jag jämför. Vid fem gångers zoom vinner däremot Huawei lätt.

Vidvinkelkameran brukar också vara behandlad med vänsterhanden, men Sonys kamera är alltså samma som de andra två, inklusive autofokus som Samsungs vidvinkelkameror saknar även på de dyrare modellerna.

Sonys kameraapp är en smula funktionsfattig. Ultraslowmotion är inte det enda som fattas, utan även timelapse. I stället för ett manuellt läge där du kan välja inställningar själv har man en helt egen app, Photo Pro, för det. Denna app efterliknar Sonys egna kameror inklusive menyer och val. Det innebär att det finns ett helautomatiskt läge här som i den vanliga kameraappen och såvitt jag kan avgöra blir bildresultatet identiskt mellan de två apparna i detta läge.

Efter att ha funderat en hel del över tanken med Photo Pro-appen kommer jag fram till att jag gillar den. Med ett användargränssnitt som är bekant för folk som är vana vid att använda vanliga kameror riktar man sig till en annan målgrupp i stället för att jaga efter andra mobiltillverkares målgrupper. Och även om bildresultatet inte blir bättre än vid ett vanligt manuellt läge gör användargränssnittet mig mer benägen att prova det manuella läget, eller de halvautomatiska lägena som du också hittar precis som i en systemkamera. Jag använder helt enkelt mobilkameran på ett annat sätt med Photo Pro-appen än med den vanliga appen.

För videoproffs

Man har på samma sätt även en proffsapp för videofilmning, men här går man ett steg för långt för mig i alla fall, för där är jag van vid något mer okomplicerat när jag filmar med mobilen. Jag håller mig därför till den vanliga kameraappen för film, trots att den saknar funktioner som färgfilter och 4K-video i HDR som finns i proffsappen.

Systemet i telefonen är Android 10 med en hemskärmsapp som i praktiken är väldigt lik Googles egen. Det finns bland annat funktion för skärm som alltid är på, men inga animerade bakgrunder till den skärmen. Funktionen Side Sense som ska göra telefonen lättare att använda med en hand, är framför allt en samling appgenvägar, och dem har jag inga problem att nå med en hand.

Här finns gott om förinstallerade appar, både från Sony och tredje part. Vi hittar till exempel en Playstation-app, Amazon Prime, och Tidal med erbjudande om tre månaders kostnadsfri prova på.

Sony Xperia 5 mark 2 är ingen billig mobil, och den är dessutom en tusenlapp dyrare än förra årets modell. Och visst kan du få mer för pengarna från andra tillverkare, men Sony sätter ändå sin egen karaktär på telefonen som gör den till ett alternativ som sticker ut bland andra mer anonyma mobiler. Inte minst på höjden.

Frågor & Svar

Är det här en ny Compact-modell? Nej. Den är visserligen mindre än Sonys toppmodell Xperia 1 mark 2, men telefonen är bara någon millimeter smalare än Samsung Galaxy S20, samtidigt som den är 7 mm högre.

Känns telefonen välbyggd? Byggkvaliteten känns utmärkt med sitt blanka glas och blanklackade metallram, som dock ger en rätt hal telefon att hålla i. Det är bara vibratorfeedbacken jag tycker kunde varit bättre.

Blir batteritiden lidande av att telefonen är liten? Nej, för skärmen är också liten, och batteriet större än på föregångaren. Faktum är att batteritiden är utmärkt.

Ett alternativ: Smidigare

Samsung Galaxy S20 är i stort sett det enda alternativet om du vill ha en lite smidigare telefon av årets modell. Den kostar ungefär lika mycket i dagsläget, och är lite mindre långsmal.

Testbild

Zoomkameran med tre gångers zoom och i övrigt samma egenskaper som huvudkameran hör till de saker jag uppskattar med Xperia 5 mark 2.