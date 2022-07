Test: TP-Link smarta produkter – enkel kontroll via telefonen

Smarta lampor, elluttag och liknande produkter har kanske för en del, vid första anblick, inte direkt någon väldigt nyttig funktion. Visst, att kunna styra lampor i huset via sin smartphone är väl roligt, men det är knappast något som revolutionerar ditt liv. Med hjälp av en del smarta funktioner så visar det sig att de tre produkter vi testat från TP-link ändå kan ha en plats i ditt hem.

Vi har provat Tapo P100, Tapo L900-5 och Tapo L530E, alla från TP-Link. Det handlar alltså om ett smart eluttag, en led-slinga och en led-lampa som via wifi kopplas upp mot ditt nätverk.

Enkel installation

Installationen var förhållandevis enkel, koppla in produkten så att den får el sen var det bara att söka reda på den i TP-link-appen och leda in dem på det lokala nätverket. När det är gjort dyker produkterna upp som symboler i appen och du kan gå in och styra dem individuellt. Du kan också göra det även om du inte är uppkopplad på samma wifi-nätverk.

Led-slingan har en klistrad baksida och kan klippas i den längd som behövs för att monteras. Själva slingan kopplas in i en sladd med en kontrolldosa (som kan användas som strömbrytare) och sedan i en strömsladd. Lampan har en E27-sockel och kan användas i alla lamphållare där den passar. Uttaget är helt enkelt bara ett extra uttag, jordat så klart, som du kopplar in i ett befintligt uttag för att kunna styra det via telefonen.

De två belysningarna vi testat kan du förutom att slå av och på, även välja mellan sju olika färger. Varje färg går dessutom att justera via en färgpalett. Du kan också välja ljusstyrka i enprocents intervaller.

Längst till vänster syns hemskärmen sedan det så kallade "Away" mode och panelen för de olika snabbkommandona som går att sy ihop och styra flera olika TP-Link-produkter på en gång.

Smarta funktioner

Förutom ovanstående färgval och justerbara styrkor hos belysningarna så har samtliga tre produkter ett par funktioner gemensamt. Möjligheten att ställa en timer som antingen stänger av eller slår på, göra olika scheman för hur belysningarna ska lysa eller hur uttaget ska vara på eller av, samt ett läge som kallas “Away”.

Det senare innebär att lamporna slås av och på slumpmässigt inom ett visst tidsintervall för att simulera att någon är hemma. Eluttaget kopplar av och på med samma slumpmässiga intervall.

Schemafunktionen kan till exempel användas för att tända lampan/ledslingan med en viss färg vid ett visst klockslag utvalda dagar. Eller bara slå av vid ett visst klockslag. Du kan också säga åt belysningen/uttaget att tända och släcka i takt med soluppgång/nedgång. Då måste du tillåta att appen får tillgång till platsinformation.

I appen får du också information om hur mycket el respektive pryl dragit och hur mycket den varit påslagen under den senaste dagen/sju dagarna/ 30 dagarna.

De kan också styras via Amazon Alexa och via Googleassistenten.

Automatisering

I appen finns även funktioner för att automatisera eller skapa smarta funktioner som till exempel stänger av alla dina TP-link-produkter på en gång. Eller tänder vissa och släcker andra och så vidare. Detta gör det enklare om du till exempel vill att alla dina lampor ska tändas vid en viss tid, eller om du vill kunna göra det med en knapptryckning istället för att gå in på varje enskild enhet och aktivera dem.

Vilka möjligheter som finns för inställningar varierar lite beroende på produkt. Men justera både styrka och färg går att göra på båda de belysningar vi har testat, även att sätta upp ett schema. Men bara ljusslingan ger möjlighet att pulsera till ljud.

Roliga funktioner

Led-listen har också några extra funktioner som inte övriga produkter har, dels kan du synka den till ljud och välja olika effekter eller teman. Att synka den till ljud kan göra att den till exempel pulserar i takt med musik eller bara tänds när något låter. Kul grej om du har fest kanske, men inte superanvändbart i övrigt. För led-listen kan du också välja olika färgteman där den byter färger och pulserar i olika tempo för att återskapa det tema du valt. Det finns teman som jul, åska, levande ljus och så vidare. Inte heller det kanske en superviktig funktion, men det kan ju vara trevligt med lite omväxlande ljus ibland, eller?

Prismässigt kostar de runt 200 kronor för led-lampan och runt 279 kr för ledslingan och dryga hundringen för uttaget. För pengarna får du enkla produkter som har fungerat bra och som de är tänkta att fungera, under vår testperiod. För den som är ute efter något i den här kategorin är TP-links alternativ vettiga lösningar.