Test: Xiaomi Watch S1 – En smartklocka på gränsen

Det är egentligen väldigt lite som skiljer den här nya klockan från den jag testade för ungefär ett år sedan, Xiaomis egen Mi Watch Lite som nu kostar bara 400 kronor, en bråkdel av vad den här kostar. Förklaringen är så klart att systemet i grunden är detsamma och därmed många av funktionerna, även om den klocka vi nu testar, Xiaomi Watch S1 har exempelvis betydligt bättre skärm och känns med påkostad sett till material och utformning.

Enkelt sett kan man dela upp smarta klockor i de som inte är så smarta men i gengäld har riktigt bra batteritid och de som är smarta men fallerar på att du måste ladda efter ett dygn ungefär. Det här behöver dock inte vara en relevant uppdelning. Tittar vi istället ur strikt träningshänseende är det inte säkert att du behöver en smart klocka. GPS, pulsmätare och bra analys av de data som samlas in räcker och det kräver varken ett stort apputbud eller smarta funktioner i klockan, mer då än en telefonapp som sköter intelligensen.

Långa rader av ikoner

En första titt på skärmen avslöjar urtavlan som antigen kan vara en enkel just urtavla med mer klassisk design eller eller visa de grundläggande hälsodata som klockan samlar in. Det finns totalt ett trettiotal olika urtavlor att välja mellan, en del mer fantasifulla än andra. Du kan svepa åt sidan på skärmen för att se genvägar och information om träningsstatus, väder, hälsa, steg och så vidare i form av små widgets. Sedan när jag via en av de fysiska knapparna trycker in mig till huvudmenyn möts jag av en lång rad ikoner, antingen visade i ett rutnät eller i en lista. Det väljer du själv.

Ikonerna som fyller hemskärmen ger intrycket att det här är en fullfjädrad smartklocka, men när man tittar närmare inser man enkelt att de flesta är relativt enkla. Här finns så klart träningsmätning i en rad olika träningsformer, du kan se hälsostatistik och genomförda träningspass, mäta puls, få syrehalten i blodet, lägga till alarm och läsa notiser från telefonens appar. Du kan dock inte svara på inkommande notiser direkt i klockan och att spela musik i klockan eller kolla e-post finns det ingen möjlighet till. Musikappen i klockan kan bara användas för att byta låt på telefonens musikspelare och inte för att till exempel spela musik direkt från klockan till ett headset när du är ute och springer.

Med detta sagt så finns det faktiskt vad man skulle kunna kalla en appbutik, så du kan utöka apputbudet med fler appar än de som installerats från start. Det måste dock vara en av världens absolut minsta appbutiker för här finns bara fyra appar. Alla är gratis och det rör sig om de fyra apparna kalkylator, en anteckningsapp, en radio- och podcast-app samt ett enkelt pusselspel. Alla dessa appar är väldigt begränsade och radio- och podcastappen My Tuner fungerar till exempel bara som fjärrkontroll för att styra telefonens motsvarande app.

På samma sätt är Telefon-ikonen en lista över missade samtal till klockan och visar inte samtal du bara fått till telefonen. Är klockan i närheten kan du alltså använda den som ett headset/liten högtalartelefon, men den fungerar inte fristående. Och det finns ingen möjlighet att koppla ett e-sim till den här klockan.

Mobila betalningar

Utöver till exempel träningsappen så hör kanske appen Xiaomi Pay till de mera användbara i klockan. Eftersom jag har ett av de fåtal betalkort som stöds kan jag använda tjänsten. Att mobila betalningar inte kräver en på riktigt smart klocka har andra tillverkare redan bevisat. Garmin har till exempel både Spotify-musik och mobila betalningar i sina klockor. Och mobila betalningar finns dessutom i allt från dumma armband till ringar. I fallet med Xiaomi Pay stöds kort från SEB, Swedbank och Curve. Jag behöver bara starta appen och hålla klockan mot kortläsaren så genomförs betalningen.

Träningskoll

Kanske är träning ändå viktigast för de flesta smartklockeanvändare. När jag ska ge mig ut på ett nytt löppass får jag vänta uppåt 30 sekunder innan gpsen signalerar att den är redo, men har jag nyligen gjort ett träningspass vaknar gpsen snabbare. Xiaomi Watch S1 mäter din träning men har även koll på sömn och registrerar din dagliga aktivitet utöver faktiska träningspass. Det gäller då hur ofta du står och går, stegräknare och den räknar kalorier.

Under träningspasset så får jag rapporter om hur långt jag sprungit och andra mätdata och skulle jag ha glömt att sätta igång träning i klockan så får jag påminnelse om det så fort klockan märker det. “Det verkar som du går” påpekar den flera gånger när jag gjort det utan att första starta ett träningspass. Väljer jag då att starta ett träningspass får jag även tillgodoräkna mig den distans som jag redan gått innan jag startade passet i klockan.

GPS-precisionen är bra, men inte exakt, som de flesta klockor. När jag granskar rutten ser jag att den ibland genar i hörn, påstår att jag sprungit en bit bredvid vägen och så vidare, men sammantaget blir totalsträckan rättvisande och när jag jämför med andra klockor skiljer det inte mer än cirka 200 meter på ett 12 kilometer långt löppass. Ingen klocka är helt exakt.

Pratar med Strava och Apple Hälsa

Dina träningspass kan du se i en lista i såväl klockan som i telefonens Mi Fitness-app. I telefonappen ser du även träningspassen i form av ett diagram med staplar baserat på hur länge de varit, men någon verklig analys eller översikt över framsteg får du inte. Från appen kan du överföra data till Strava för att på det sättet få översikt och analys av dina träningspass där. Iphone-versionen av Mi Fitness kan även dela information med Apple Hälsa, men Androidens motsvarighet har ingen synk med Google Fitness.

För kontinuerlig hälsomätning kan jag aktivera så att puls och stress mäts löpande över dagen, puls så ofta som varje minut om jag vill det. Det märks också så klart att gps aktivt under löppass påverkar batteritiden, så den sammanlagda tiden som går innan du behöver ladda beror mycket på hur flitigt du använder klockans funktioner och vilka inställningar du valt. Xiaomi uppger själva att klockan ska klara 12 dagars normal användning innan den behöver laddas.

Sett till funktion så får man ändå säga att Xiaomi Watch S1 är förhållandevis dyr. Särskilt som det hänt så lite sedan föregångaren som är betydligt billigare. Det där steget mellan smarta klockor och mindre smarta är fortfarande tydligt och Watch S1 hör till de mindre smarta.