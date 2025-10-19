Apple oroade över nya Siri

Enligt tidigare information ska Apple planera att släppa den nya Apple Intelligence-versionen av Siri som en del av uppdateringen till Ios 26.4. Nu uppger publikationen Bloomberg att Apple internt har uttryckt oro för en tidig version av Ios 26.4. Anställda säger att versionen visar att assistenten ibland ger inkorrekta eller inkonsekventa svar och beter sig oväntat i vissa scenarier.

Det finns också farhågor kring stabilitet och kvalitetskontroll. Testare uppges vilja se fler och hårdare tester innan funktionerna når vanliga användare, så att buggar kan hittas och reproduceras lättare.

Även integritets- och säkerhetsfrågor nämns som ett centralt problem. Anställda är osäkra på hur samtal loggas, vem internt som kan komma åt data, och om modeller alltid körs lokalt eller delvis i molnet. Detta väcker rädsla för oavsiktlig exponering av användarinformation.

Källor inom företaget diskuterar också de möjliga följderna om problem släpps publikt. Med ökat fokus på generativ AI oroar man sig för krav på begränsningar och skadat förtroende bland användare.

Som en följd av problemen överväger ledningen att bromsa eller justera lanseringsplanen tills de viktigaste bristerna är åtgärdade och tydligare skydd för användardata och svarskvalitet finns på plats.