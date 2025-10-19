-
Tar sikte på laddare
EU fortsätter arbeta för USB C
EU inför krav på USB C även i alla externa laddare från 2028.
Efter att EU införde att alla former av mindre elektronik måste erbjuda en USB C-port, så väljer man nu att ta sikte på den andra även av sladden.
EU har nämligen beslutat att alla externa strömförsörjningar som säljs i unionen ska använda USB C för laddning från slutet av 2028. Laddare och adaptrar måste ha en löstagbar kabel och minst ett USB‑C‑uttag, medan fasta kablar inte längre får följa med i paketet. Kraven innehåller också högre energieffektivitetsstandarder, även vid låg belastning, för att minska energiförbrukning och elektronikavfall.
EU bedömer att förändringen kommer att sänka konsumentkostnader på sikt och minska utsläppen. Tillverkare får tre år på sig att anpassa sina produkter efter de fullständiga specifikationerna som presenteras senare i år. Beslutet väntas även leda till att fler produkter säljs utan medföljande laddare.