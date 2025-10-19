Skarpa versionen av LineageOS 23 släppt

LineageOS är ett alternativt operativsystem för mobiltelefoner som bygger på Android, men är helt fritt och öppet. Det används ofta av teknikintresserade som vill ha mer kontroll över sin telefon och slippa tillverkarens egna appar och begränsningar.

Nu har LineageOS 23 släppts, baserat på Android 16. Det fungerar redan på över hundra olika telefonmodeller, trots att Google ännu inte har delat med sig av all sin nya källkod. Den nya versionen innehåller flera förbättringar som gör mobilen enklare att använda, till exempel smartare tillbaka-knapp, bättre stöd för helskärmsappar och uppdaterade appar för kamera och kalender. En ny TV-startskärm som heter Catapult har också lagts till, helt utan reklam.

Bakom kulisserna har utvecklarna jobbat med att göra systemet mer flexibelt för framtiden, bland annat genom stöd för virtualisering och nyare kärnor. Men vissa funktioner fungerar inte helt ännu, eftersom Google håller inne med viktiga delar av sin kod. Det påverkar också hur snabbt säkerhetsuppdateringar kommer ut, särskilt för Pixel-telefoner som tidigare fick ny mjukvara direkt från start.

Instruktioner och möjligheten att hämta operativsystemet finns på utvecklarens hemsida.