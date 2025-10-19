Librephone vill släppa mobilerna fria

Librephone är ett projekt från Free Software Foundation som vill att mobiltelefoner enbart ska köra programvara som alla får använda, läsa och ändra. Det betyder att inget i telefonen ska vara hemligt eller styrt av företag som bestämmer vad du får göra. Projektet börjar med att undersöka vilka delar av vanliga Android-telefoner som fortfarande är stängda och svåra att byta ut, och sedan försöka ersätta dem med fri programvara.

Arbetet leds av utvecklaren Rob Savoye. Först letar teamet efter en telefonmodell som redan har få problem med stängd mjukvara, för att det ska bli lättare att göra telefonen helt fri. När de hittar en sådan telefon ska de ta reda på hur slutna moduler fungerar och försöka skriva om eller byta ut dem så att allt blir öppet och fritt.

Projektet fick sin första finansiering av John Gilmore, en person som varit aktiv länge i arbetet för digitala rättigheter och fri mjukvara. Han är en av de som grundade Electronic Frontier Foundation och vill nu hjälpa till att göra åtminstone en modern telefon fri från sluten mjukvara.

Free Software Foundation är en organisation som jobbar för att människor ska ha kontroll över sin egen mjukvara. De driver projekt, ger juridiskt stöd och försöker få fler att använda fri mjukvara. Librephone är ett av deras nya initiativ och kommer att behöva både tid och pengar. FSF uppmanar utvecklare och andra som bryr sig om frihet i teknik att bidra med kod, tester eller stöd så att projektet kan lyckas.