Använd en Apple Watch som barnklocka eller till någon utan Iphone

Annons

Apple erbjuder ett sätt att använda Apple Watch helt utan att själv ha en Iphone. Funktionen kallas familjeinställning. För att det här ska fungera så behöver det barn eller annan familjemedlem som ska använda telefonen ha ett eget Apple ID men har personen inte det kan du skapa ett nytt under installationen av klockan. Mest användbart är det här om du har en Apple Watch med esim eftersom fler funktioner då alltid är tillgängliga, men det fungerar även med en Apple Watch utan esim. En klocka inställd för en familjemedlem får inte tillgång till alla funktioner som annars finns. Till exempel saknas EKG, sömnmätning, Apple Pay och syrenivå i blodet.

Med enbart wifi blir många funktioner, som samtal, Imessage och delning av position enbart tillgängliga när klockan har wifi. Telia är den enda operatör i Sverige som idag har stöd för att lägga till esim i klockan på det här sättet och då krävs att du redan har ett mobilabonnemang hos Telia. Klockan adderas som en extra användare.

För att familjeinställning ska fungera behöver klockan vara en Apple Watch Series 4 eller senare och telefonen som används en Iphone 6s eller senare.

1. I den vanliga inställningen när du kopplar en ny Apple Watch till telefonen så får du frågan om du ställer in klockan till dig själv eller till en familjemedlem. För att ställa in med familjeinställning väljer du att ställa in för en familjemedlem. Inställningar för klockan kan efter det hanteras med din Iphone, men det mesta sköts direkt på klockan.

2. Välj vilken familjemedlem det är som ska använda klockan. Personen måste ha ett Apple ID och vara en del av er familjegrupp, men är den inte det får du skapa detta som en del i inställningsprocessen.

3. Du får välja om du från ditt konto ska kunna godkänna alla appnedladdningar och köp som görs i klockan.

4. Nästa steg är att ställa in wifi och eventuellt mobilnät. Du kan alltså dela med dig av inloggningsuppgifter till ditt aktuella wifi-nät med klockan. Att använda klockan fristående går alltså utan esim och mobilnät, men funktionen blir då begränsad till när klockan har wifi. Telia är den enda operatören i Sverige som har stöd för den här typen av abonnemang och för att kunna teckna ett abonnemang måste du redan ha ett mobilabonnemang hos Telia och lägga klockans abonnemang som en extra användare. Vill du det så följer du instruktionerna i skärmen för mobilnät, annars väljer du “Inte nu”.

5. I de följande skärmarna får du ställa in en rad olika saker som träningsmål, platsdelning, meddelanden, spårning av träningsrutt, kontakter och om användaren är ett barn, regler för hur klockan ska fungera under skoltid.

När allt är inställt kan du sköta dessa inställningar i Watch-appen på din Iphone.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips på funktioner i Apple Watch.